Proseguono gli impegni live di Fiorella Mannoia che, dopo il grandissimo successo di critica e pubblico di “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, si prepara a due importantissimi concerti in programma a Vicenza e Verona. Ma non finisce qui, visto che la raffinata interprete italiana sarà protagonista di “Semplicemente Fiorella”, uno show televisivo trasmesso in prima serata su Rai1 con il meglio del suo repertorio e la partecipazione di tantissimi amici, ospiti e colleghi! Per la Mannoia l’estate 2024 è stata all’insegna dei concerti tra cui una menziona particolare merita il live andato in scena durante l’evento “Sferisterio Live” a Macerata.

Sul palcoscenico, allestito nella magica cornice di Macerata, l’artista ha nuovamente parlando della violenza sulle donne, un tema delicato di cui si è fatta portavoce con l’associazione “Una, Nessuna e centomila”. Tra i brani in scaletta, infatti, c’è spazio anche per Nessuna conseguenza su cui ha detto: “è la canzone simbolo del nostro impegno in “Una nessuna centomila” dal Campovolo siamo partite in sette raccogliendo un milione di euro e da allora questo impegno per sostenere i centri antiviolenza è diventato una piacevole consuetudine”.

Fiorella Mannoia dopo il successo di Mariposa torna in tv su Rai1

Dopo il grande successo di “Mariposa”, il brano presentato in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo 2024, Fiorella Mannoia prosegua la sua lotta contro la violenza sulle donne raccogliendo fondi da destinare ai centri che si occupano di aiutare le tante donne in difficoltà. Anche quest’anno, infatti, la raffinata interprete di tante canzoni di successo è tornata all’Arena di Verona con l’evento live “Una Nessuna Centomila” raccogliendo 600mila euro con i biglietti e altro 300mila euro di sms.

Un grande risultato per l’interprete che, dalle pagine de cronachemaceratesi.it, ha detto: “è la la prima volta che una causa sociale non legata a catastrofi naturali ha questo riscontro. Segno che è un problema, quello della violenza sulle donne, molto sentito. Questa è per le donne che ce l’hanno fatta”.