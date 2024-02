Fiorello apre al ritorno a Mediaset? “Potrei condurre Striscia la notizia”/ Ironizza su Grande Fratello 2024

Fiorello apre al ritorno a Mediaset? “Magari un giorno condurrà Striscia la notizia”

Nella puntata di oggi di VivaRai2, martedì 27 febbraio 2024, Fiorello si è lasciato andare ad una battuta che a molti è sembrata una suggestione televisiva verosimile. È pronto per il ritorno a Mediaset? Nel dettaglio, lo showman siciliano chiedendo durante la rassegna stampa della puntata ha chiesto la velina da leggere ed a portargliela è stata proprio l’ex Velina del Tg satirico, oggi ballerina nello show di Rai2, Giulia Pelagatti. A questo punto è nato un divertente scambio di battute tra i due con Fiorello che ha ipotizzato il ritorno a Mediaset: “Chissà, magari un giorno condurrò Striscia La Notizia, chissà”.

Fiorello tra il serio e il faceto ha lanciato una battuta sul possibile ritorno a Canale 5. In realtà lo showman è stato ospite di recente nella rete ammiraglia Mediaset per partecipare alla serata evento dedicata a Maurizio Costanzo in occasione del primo anniversario della morte del conduttore e giornalista. Ed inoltre durante il periodo del Festival di Sanremo, Fiorello aveva fatto una promessa a Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi, una sorta di ‘patto di belligeranza’: venire ospite, rigorosamente gratis, in prima serata a Canale 5 se Maria De Filippi garantiva di non andare in onda con C’è posta per te. Lo storico programma del sabato sera di Canale 5 non è andato in onda dunque Fiorello manterrà la promessa?

A VivaRai2 il buonumore è assicurato e Fiorello tra frecciatine e stoccate ha commentato con la sua nota ironia ha commentato le notizie del giorno, non solo di cronaca e politica ma anche televisive ed ha lanciato un frecciatina al Grande Fratello 2024. Partandeno dalla notizia della fine dell’amicizia tra Anita e Giuseppe Garibaldi, concorrenti del reality, ed alludendo ai personaggi storici che i loro nomi richiamano ha commentato: “Ma da quanto tempo stanno chiusi là dentro?” A rispondergli è stato Fabrizio Biggio che dopo aver ammesso di seguire il reality ha ammesso: “Da parecchi mesi in effetti.”

Infine nella puntata di oggi di Viva Rai2 Fiorello ha ricordato l’appuntamento con La tv fa 70… show evento condotto da Massimo Giletti per ricordare e festeggiare i settant’anni della televisione con grandissimi ospiti. Ieri Giletti aveva pubblicamente espresso tutto il suo rammarico per l’assenza di Fabio Fazio che ha declinato l’invito. “Ti do il numero giusto, sbagli numero” ha concluso con una battuta Fiorello.











