Fiorello ironizza sulla crisi dei Ferragnez: “In Italia non ci sono più problemi”/ “Si parla solo di loro!”

Fiorello sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: “Si parla solo di loro“

Nella giornata di ieri ha tenuto banco la notizia della presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Sebbene la comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati non sia ancora arrivata, già sono state avanzate ipotesi sui presunti motivi dell’addio e tutti i giornali ne hanno parlato. Anche stamattina Fiorello è intervenuto sulla questione, con la sua solita ironia, nel corso della nuova puntata di Viva Rai2!. Commentando la notizia, il conduttore ha sottolineato come tutti ne abbiano parlato portando in secondo piano tutte le altre questioni.

“In Italia è finita, non ci sono più problemi, la politica scomparsa, il PNRR non c’è più, sicurezza stradale, coalizioni, elezioni europee, disastri che accadono, le guerre, è finito tutto. Si parla solo di una cosa, di loro“, ha scherzato mostrando un titolo di giornale con la foto dei Ferragnez. “Amici telespettatori non potete sfuggire, ovunque voi vi mettiate, se aprite il fornetto a microonde ci sarà qualcuno che dirà: i Ferragnez!“, ironizza, aggiungendo: “Pensate che il Papa questa mattina, alla riunione giornaliera dei cardinali, ha detto: ‘Non hanno più la Fedez’“.

La crisi in corso tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai di dominio pubblico e da ieri non si parla di altro. Fiorello ha affrontato il tema con grande ironia nel corso di Viva Rai2!, sottolineando anche come circoli in queste ore la teoria del complotto, secondo cui la crisi non sarebbe vera: “Ora vai a capire, c’è la teoria del complotto: pare che i Ferragnez non siano mai stati sulla Luna“.

Il conduttore poi ricorda l’ospitata che Chiara Ferragni avrebbe in programma a Che tempo che fa in una delle prossime puntate, e che ha sollevato le critiche del Codacons: “Adesso da Fabio Fazio sarà ospite, se il Codacons lo permette. Signor Codacons, se dovessimo togliere tutti gli indagati che sono stati ospiti nei programmi, dovrebbero chiudere tutto“. Infine, in riferimento alla notizia del presunto scioglimento del trio canoro Il Volo, Fiorello ironizza: “Piero Barone se ne va, così dicono. Ha già una liaison, sai con chi? Con Chiara Ferragni“.

