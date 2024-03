Fiorello difende Kate Middleton e la foto manipolata: “Linciata ma sta male”/ E tira in mezzo Chiara Ferragni

Kate Middleton e la foto manipolata, Fiorello la difende: “La stanno mangiando viva”

Puntata scoppiettante quella di oggi di VivaRai2, martedì 12 marzo 2024, in tutti i sensi. È iniziata infatti con una gag di Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast in cui si è inscenato un incendio nel glass, per fortuna ovviamente era tutto finto. Durante la Rassegna Stampa consueta, invece, Fiorello ha difeso a spada tratta Kate Middleton, da gli attacchi di questi giorni per la foto ritoccata con photoshop. La storia è nota, nei giorni scorsi la famiglia Reale inglese ha annunciato i problemi di salute della principessa sostenendo che non si trattasse di nulla di particolarmente grave.

Tuttavia, Kate Middleton si è operata all’inizio di gennaio ma da allora non è più apparsa in pubblico. I sudditi britannici e non solo a questo punto hanno iniziato a chiedersi il perché di questo silenzio sulle condizioni di salute di Kate Middleton facendo illazioni e costruendo teorie del complotto sempre più assurde. Per mettere fine alle voci per il giorno della Festa della mamma in Inghilterra (12 marzo) i Windsor hanno pubblicato una foto di Kate con i tre figli George, Charlotte e George ma si è rivelato un boomerang. I giornalisti si sono accorti che la foto non era veritiera e ne hanno rimosso la pubblicazione mentre Kate è stata costretta ad ammettere il ritocco della foto e scusarsi pubblicamente attraverso il suo account social ufficiale. Su tutta questa vicenda oggi Fiorello a VivaRai2 è intervenuto in difesa di Kate Middleton.

Fiorello a VivaRai2 difende a spada tratta Kate Middleton e lancia una nuova stoccata a Chiara Ferragni

Si arriva dunque alla puntata di oggi di VivaRai2, martedì 12 marzo 2024, e Fiorello, insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari ha commentato il caso della foto ritoccata di Kate Middleton difendendo a spada tratta la principessa: “Consentitemi di parlare di Kate ed il caso delle foto se la stanno mangiando viva per un ritocco ad una foto.” E subito dopo ha accusato i britannici di essere eccessivamente duri con lei: “Ma amici inglesi, già ti sei sposata William, sei principessa e stai sotto i riflettori, ho capito ma se una sta male, è stata male poverina e nessuno di noi sa cos’abbia veramente, a me fa veramente tenerezza, essere linciata ma che gente siete?”

E non è tutto perché Fiorello ha tirato in mezzo Chiara Ferragni lanciandole una nuova stoccata: “Vieni in Italia che puoi fare qualsiasi cosa puoi vendere pandori, puoi truffare a destra e manca e non succede niente.” Non è la prima volta, infatti, che lo showman siciliano nel suo programma del mattino VivaRai2 lanci delle frecciatine all’imprenditrice ed a Fedez dopo lo scandalo del pandoro Balocco e tutto quello che ne è seguito.











