Fiorello, Gigi D’Alessio e la canzone contro Radio Deejay/ Cos’è successo nel 2018?

Chi è Fiorello, carriera e vita privata

Rosario Fiorello, classe 1960, è un imitatore, comico e cantante siciliano. Una vita piena di umili esperienze lavorative, come il venditore di lattuga, l’assistente del barbiere e il centralinista di pompe funebri, che lo hanno formato e gli hanno dato dei valori. Poi ad un certo punto inizia la sua scalata al successo mostrando la sua bravura in un villaggio turistico, tanto che nel 1987 la Rai gli dedica un servizio come superstar dei villaggi turistici. Fiorello inizia a incamminarsi nel mondo dello spettacolo, entra a Radio Deejay e poi appare sul grande schermo con “Una rotonda sul mare” accanto a Mara Venier.

Il grande successo arriva con la conduzione di “Karaoke” e poi nel 1995 partecipa a Sanremo come cantante con il suo brano “Finalmente tu”. Improvvisamente Fiorello inizia a far parte di molti programmi fino a crearne uno suo, il Fiorello Show. Riguardo alla sfera sentimentale, lo showman ha avuto relazioni importanti come quella con Anna Falchi e Susanna Biondo ma si è innamorato davvero e ha sposato solo una donna: Susanna Biondo, cantautrice e doppiatrice, con cui ha avuto una figlia: Angelica. Attualmente Fiorello è amato dal pubblico e dal web per aver portato la sua grande comicità sul palco dell’Ariston di Sanremo, durante gli anni di conduzione dell’amico Amadeus.

Fiorello a Gigi D’Alessio: Uno come te –Trent’anni insieme

A breve Fiorello sarà uno degli ospiti di Gigi D’Alessio: Uno come te–Trent’anni insieme, il concerto di Gigi D’Alessio in onore dei suoi 30 anni di carriera. Lui stesso ha dichiarato nel corso del suo spettacolo al Partenope: “Festeggerò Gigi d’Alessio con Amadeus e con tanti altri ospiti”. Gigi D’Alessio è stato ospite di Fiorello a Radio Deejay, in uno spazio intitolato “Il Rosario della sera”, in onore appunto del comico.

Il cantante aveva “dedicato una canzone” alla radio e nel testo diceva che Radio Deejay non passava mai la sua musica, raramente solo il brano “Non dirgli mai” e poi rimarcava il fatto che chi ascolta la sua musica non sono pochi cogl*oni perché ha venduto ben 20 milioni di dischi e che RTL passa la sua musica e fa più ascolti di Radio Deejay. Ovviamente il comico ha preso tutto ironicamente e ha anche canticchiato insieme a lui. I due hanno avuto modo di chiacchierare e si sono visti anche in altre occasioni, di sicuro però se il cantante napoletano lo ha scelto per un evento così importante, pare chiaro il fatto che i due siano amici e che ovviamente Gigi apprezza la comicità di Fiorello.

