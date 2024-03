Fiorello si scusa in diretta con Papa Francesco: “È colpa mia”/ Su Amadeus ribadisce: “Non farà Sanremo 2025”

Fiorello ironizza su Papa Francesco a VivaRai2: “È colpa mia se non guarda la tv”

Puntuale come sempre alle 07.00 del mattino su Rai2 Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast di VivaRai2 hanno regalato buonumore e leggerezza al pubblico televisivo. Anche nella puntata di oggi, giovedì 14 marzo c’è stata ovviamente la Rassegna Stampa con il commento semiserio dei principali fatti della giornata da quelli di cronaca a quelli di spettacolo ed una notizia in particolare ha colpito lo showman siciliano, una frase rilasciata da Papa Francesco durante un’intervista.

Nel dettaglio, in questi giorni è uscito il libro di Papa Francesco e quest’ultimo ha rilasciato vari interviste per parlarne. E tra le varie dichiarazioni ha anche affermato: “Nel 1990 stavo vedendo la televisione quando furono trasmesse scene poco delicate feci il voto di non guardala più.” Partendo da frase Fiorello nella puntata di oggi di VivaRai2 si è scusato con Papa Francesco ed il motivo è presto detto. Lo showman, infatti, ha spiegato ridendo: “Nel ’90 io ero là, c’ero solo io in televisione. Io chiedo scusa se lei non guarda la tv.”

In queste settimane la Rai è alle prese con un bel nodo da sciogliere. Dopo cinque anni di successi, record di ascolti e apprezzamenti unanimi sulla scelta delle canzoni, ha deciso di fermarsi Amadeus e non sarà né il conduttore né il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Su questa dichiarazione è inamovibile ma puntualmente vengono lanciati indiscrezioni e rumors in cui si annuncia Amadeus conduttore di Sanremo 2025, l’ultima proprio ieri poi smentita.

Oggi a VivaRai2 Fiorello ha dunque fatto chiarezza: “Roberto Sergio mi dice che questa cosa che sta circolando su Amadeus non è vera. Si fa finta sempre di non capire. Amadeus ha detto abbondantemente che non sarà al timone del Festival di Sanremo però continuano ad uscire queste notizie.” Dunque chi sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025? Per ora la rai ha collezionato solo tantissimi No da Carlo Conti ad Antonella Clerici passando per Alberto Matano. L’unico finora che ha ammesso in diretta a Domenica In che qualora chiamato accetterebbe è Alessandro Cattelan.

