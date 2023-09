Fiorello, stoccata ai residenti di via Asiago: “Auguro loro silenzio e pace”/ “Andrò in altro loco…”

Fiorello scherza sulle polemiche di via Asiago per Viva Rai2!: “Mi hanno visto, non è stato facile entrare…”

In occasione della presentazione dei palinsesti di Radio Rai, non poteva mancare la verve ironica di Fiorello. Lo showman – come riporta il Corriere della Sera – è stato premiato dall’amministrato delegato Roberto Sergio e ha colto la palla al balzo per lanciare l’ennesima stoccatta ai residenti di via Asiago dopo le polemiche per le dirette di Viva Rai2! . “Mi hanno visto qui a via Asiago e non è stato facile entrare. Come sapte, ho il Daspo e non posso entrare facilmente; ora qui si apriranno due centri, uno di meditazione e uno di yoga“.

Fiorello/ Amadeus: "è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza"

L’ironia di Fiorello sui “fatti” di via Asiago ha chiaramente generato l’ilarità dei presenti. Ospite alla presentazione dei palinsesti di Rai Radio, lo showman ha anche aggiunto una particolare dedica dopo il premio ricevuto da Roberto Sergio: “Ai nostri coinquilini che ci hanno supportato”. Chiaramente, il riferimento è ai residenti della vecchia sede di Viva Rai2!, protagonisti di una querelle contro la trasmissione che pare arrecasse fastidio tra baccano e presunte mancanze dal punto di vista della pulizia del luogo.

Susanna Biondo e Angelica, moglie e figlia Fiorello/ "Il matrimonio? Uno stimolo a impegnarsi di più"

Fiorello, dalla nuova location di Viva Rai2! al possibile ritorno in radio: “Vedremo più avanti…”

In ogni caso, la situazione sembra essersi risolta; Viva Rai2! e Fiorello avranno una nuova location ad ospitarli. A tal proposito però, lo showman è stato ancora ambigua anche se nelle scorse settimane sono arrivate diverse certezze sulla nuova ubicazione del programma. “Auguro loro silenzio e pace, non dico per l’eternità… Andrò in altro loco, forse, ancora non si sa“.

Nel simpatico siparietto alla presentazione dei palinsesti di Rai Radio, con Fiorello protagonista, l’amministratore delegato Roberto Sergio ha avuto modo di incalzare il conduttore su una possibile novità in termini professionali. “Quando torni in radio? Quando finisci?”, immediata la risposta dello showman – riportata dal Corriere della Sera – “Non lo so, vedremo più avanti. Non sono in uscita“. Dunque, non è escluso nel futuro di Fiorello un possibile “ritorno” radiofonico; ma gli appassionati per il momento non vedono l’ora di godersi la nuova edizione di “Viva Rai2!”.

Fiorello annuncia il countdown per Viva Rai2/ Il post social non lascia dubbi: "Prossimamente..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA