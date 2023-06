Fiorello: “Voglio diventare nonno, dacci dentro Olivia!”/ E su Amadeus e Sanremo…

Fiorello è stato il protagonista della puntata di ieri di Cinque Minuti, trasmissione condotta da Bruno Vespa in onda subito dopo il Tg1, il telegiornale di Rai Uno. Il noto showman, conduttore di Viva Rai 2, ha toccato vari argomenti a cominciare dal Festival di Sanremo dell’anno 2024, che verrà condotto da Amadeus (forse per l’ultima volta). Nel corso dell’ultimo festival della canzone italiana Fiorello ha latitato, ma per la prossima edizione dovrebbe fare la sua presenza: «Andrò all’ultima puntata del Festival e mi riprenderò Amadeus», ha raccontato ironico l’artista siciliano, inneggiando ad un possibile addio di Ama alla conduzione. Fiorello aggiunge: «Non ci credo che per Ama sarà l’ultimo».

Viva Rai2, Fiorello svela i motivi dell'assenza di Marco Mengoni/ "Ci abbiamo provato, ma…"

In ogni caso il presentatore ha ribadito: «Andrò alla serata finale. Vado a riprendere Amadeus. Gli dirò: adesso è finito, andiamo via». Con il Festival di Sanremo 2024 Amadeus avrà condotto cinque edizioni di fila, un filotto storico, che potrebbe chiudere un cerchio anche se secondo l’artista non è appunto da escludere una proroga del contratto. A svelare l’arcano, ponendo fine alle indiscrezioni, potrebbe essere lo stesso Amadeus, che venerdì prossimo, per l’ultima puntata di Via Rai 2, sarà appunto ospite dello show.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari, da Amici al corpo di ballo di Battiti Live 2023?/ L'indiscrezione

FIORELLO, L’APPELLO ALLA FIGLIA OLIVIA

Durante la chiacchierata con Bruno Vespa a Cinque Minuti Fiorello ha parlato anche della sua vita privata, e scherzando ha sollecitato la sua figlia a fare un bambino di modo che lo stesso possa diventare nonno: «Dateci dentro», è il messaggio simpatico di Rosario a Olivia Testa, la figlia avuta dalla moglie Susanna Biondo da un precedente matrimonio, ma che il presentatore considera come una seconda figlia.

«Facciamo un appello ai nostri figli! Dateceli che ne abbiamo bisogno. Forza Olivia!», dice Fiorello incitando anche i figli di Bruno Vespa. Ricordiamo che Fiorello ha anche una figlia naturale, Angelica, avuta da Susanna e che ha 16 anni.

Striscia la Notizia e lo scandalo armi di Massimo D’Alema/ “Scoop ignorati dalla stampa per mesi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA