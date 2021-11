Fiorentina attacca Chiesa “Ecco la Cagnotto”/ L’ex come la tuffatrice: video rimosso

La sconfitta patita solo lo scorso sabato nella 12^ giornata di Serie A contro la Juventus (per 1-0, con gol di Cuadrado), è davvero andata giù alla Fiorentina, che sul proprio profilo Tiktok è andata all’attacco, prendendosela proprio con l’ex del match, Federico Chiesa. Nel mirino l’episodio occorso al 73’ del secondo tempo che ha portato all’espulsione di Milenkovic per doppia ammonizione, questa occorsa pure per fallo commesso proprio sul giocatore della Juventus. Nel video pubblicato sui profili social della società Viola nel dettaglio si vedono le immagini originali di tale azione, con in sottofondo l’audio di una telecronaca Rai (la voce è quella di Stefano Bizzotto) di una gara di tuffi di Tania Cagnotto.

DIRETTA/ Juventus Fiorentina (risultato finale 1-0): decide Cuadrado!

Nel dettaglio, mentre vediamo Federico Chiesa cadere a terra dopo il contatto con Milenkovic, la voce racconta: “Eccola Tania Cagnotto con un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato”. A seguire uno scroscio dell’acqua che si infrange e ancora il commento tecnico: “Leggermente scarso”. Il video come è facile immaginare è subito diventato virale e ha scatenato furenti polemiche tra i tifosi e gli appassionati, sui social: di certo parleremo di tale attacco della Fiorentina sull’ex di turno ancora a lungo.

Diretta/ Fiorentina Atalanta Primavera (risultato finale 1-0): decide Corradini!

FIORENTINA ATTACCA CHIESA: L’EX COME LA CAGNOTTO. VIDEO RIMOSSO

L’attacco della Fiorentina contro Federico Chiesa, occorso tramite un video pubblicato sul profilo Tiktok della società, per i fatti occorsi nella sfida di campionato tra il club gigliato e la Juventus, ha scatenato un vero putiferio sui social. Tanto che la società toscana si è vista costretta a rimuovere il prima possibile tale clip dal proprio account. Non solo: il club, in via informale ha fatto sapere di essere consapevole di “aver commesso una leggerezza”, scusando per l’accaduto.

Pure le immagini di tale video sono ancora in rete ed è evidente il moto di accusa nei confronti del numero 22 bianconero, che pure in passato era stato accusato di essere un “tuffatore”, ma questo già ai tempi dell’esperienza di Chiesa con la maglia della Fiorentina. Vedremo quali saranno le conseguenze di tale vicenda: per il momento non risultano note reazioni da parte dello stesso Chiesa, che solo ieri ha preferito pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae impegnato in un allenamento assieme ai compagni della nazionale, in vista del prossimo impegno per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 con la Svizzera.

Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Quote, Vlahovic sfida Szczesny

© RIPRODUZIONE RISERVATA