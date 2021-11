DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA/ Video streaming tv: che colpo viola un anno fa!

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA: TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Fiorentina, in programma oggi per la 12^ giornata di Serie A è certo match dalla solidissima e amplia tradizione: andiamo dunque a controllare qualche numero. Vale infatti la pena di ricordare che per tale scontro diretto noi possiamo contare oggi ben 184 precedenti ufficiali occorsi fin qui, per la precisione dal 1928 a oggi e pure registrati in occasione del primo campionato nazionale come pure della Coppa Italia (finale nel 1959-60, nella Coppa UEFA (finale nel 1989-90, vinta dai bianconeri) e in Europa league, nella sua stagione 2013-14 (ottavi).

Diretta/ Fiorentina Atalanta Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: equilibrio

A bilancio poi nel complesso spiccano le ben 86 vittorie strappate dai bianconeri e le sole 40 affermazioni del club toscano, come anche i 58 pareggi recuperati entro il triplice fischio finale. Va pure detto che naturalmente l’ultimo riferimento per l’incontro risale alla scorsa stagione della Serie A: allora ben ricordiamo il colpaccio della viola a Torino, con il successo per 3-0, mentre al ritorno fu 1-1 al Franchi. I gigliati oggi ripeteranno quella magnifica vittoria di un anno fa? (agg Michela Colombo)

Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Quote, Vlahovic sfida Szczesny

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina sarà a dire il vero una diretta streaming video: la partita di Serie A infatti non viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, e dunque sarà un’esclusiva della piattaforma DAZN che quest’anno ha acquisito i diritti per la fornitura integrale del massimo campionato di calcio. I clienti potranno dunque seguire il match attraverso i loro dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone) oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

JUVENTUS FIORENTINA: ALLEGRI NON PUÒ SBAGLIARE!

Juventus Fiorentina, partita diretta dal signor Simone Sozza, si gioca alle ore 18:00 di sabato 6 novembre: anticipo di lusso nella 12^ giornata di Serie A 2021-2022, una sfida sempre sentita per una rivalità che attinge da almeno due episodi specifici, e che nel corso degli anni è appunto diventata una classica. Non capita spesso che i viola ci arrivino con una classifica migliore, ma è così: battendo nettamente lo Spezia con un super Vlahovic la Fiorentina si è portata a quota 18 punti e insidia dunque le zone europee, per quella che è la miglior partenza dai tempi di Paulo Sousa e fa ben sperare dopo stagioni di vacche magre.

Pronostico Juventus Fiorentina/ De Sisti: "Viola imprevedibile!" (esclusiva)

La Juventus ha invece 15 punti: ha clamorosamente perso le ultime due partite (Sassuolo e Verona) e non vince da tre, al momento la brillante qualificazione agli ottavi di Champions League non salva una situazione davvero brutta e una corsa scudetto ormai compromessa. Massimiliano Allegri saprà risollevarsi? Lo scopriremo tra poco nella diretta di Juventus Fiorentina, ma intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per la partita dell’Allianz Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

Nel 4-4-2 per Juventus Fiorentina Allegri rimanda in campo come titolari Cuadrado e Bentancur: il centrocampo sarà cosìcompletato da Locatelli e Rabiot, che dovrebbe agire da quarto a sinistra lasciando invece Federico Chiesa davanti, perché il grande ex dovrebbe dare riposo a uno tra Morata e Dybala con lo spagnolo principale indiziato a sedersi in panchina. Avremo poi Szczesny protetto da De Ligt e uno tra Bonucci e Chiellni (con l’olandese non ancora certo al 100% di essere titolare), i due terzini saranno invece Danilo e Alex Sandro e dunque qui non ci saranno sorprese.

Nella Fiorentina sono out Dragowski e Pulgar, così come Nico Gonzalez: dunque Vincenzo Italiano confermerà Terracciano in porta e Castrovilli che dovrebbe essere favorito su Duncan in mezzo, poi Lucas Torreira in cabina di regia e Bonaventura sull’altra mezzala. In difesa Martinez Quarta giocherà centrale con Milenkovic, Odriozola e Biraghi sono favoriti per le corsie esterne; nel tridente offensivo scontata la presenza di un Vlahovic nel mirino proprio della Juventus, Callejon sarà uno degli esterni mentre l’altro potrebbe essere Saponara, in vantaggio su Riccardo Sottil.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Juventus Fiorentina, e allora andiamo a vedere cosa ci può dire il bookmaker per la partita di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra bianconera vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote 4,00 volte l’importo investito mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo dei viola, andreste a intascare una somma equivalente a 5,25 volte la vostra giocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA