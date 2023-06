Fiorentina West Ham 3-0 a tavolino?/ Cosa dice il regolamento UEFA sul caso del ferimento di Biraghi

L’incidente occorso durante la finale di Conference League tra il West Ham e la Fiorentina, con il difensore Cristiano Biraghi colpito alla testa da un oggetto lanciato dai tifosi inglesi, potrebbe comportare una sconfitta a tavolino per la squadra inglese? Secondo le norme attuali stabilite dalla UEFA, questa sanzione non è automatica e ci sono diverse possibilità in base alla casistica prevista dalle regole sulla sicurezza durante le partite.La decisione di dichiarare una sconfitta a tavolino non spetta all’arbitro, ma può essere presa qualora non sia possibile far riprendere regolarmente il gioco o se il giocatore non può continuare a partecipare alla partita a causa delle lesioni subite.

Diretta/ Fiorentina West Ham (risultato finale 1-2): la decide Bowen! (7 giugno 2023)

Tuttavia, l’applicazione di questa sanzione non è automatica e sarà valutata dalla Commissione disciplinare della UEFA, che terrà conto delle circostanze specifiche e delle prove oggettive e soggettive dell’offesa. L’incidente si è verificato al 33º minuto del primo tempo, quando Biraghi si è avvicinato all’angolo del campo. È stato bersagliato da vari oggetti, tra cui bicchieri di plastica e accendini. È stato trovato persino un oggetto insolito come una sigaretta elettronica sul terreno di gioco. Il giocatore è rimasto ferito alla nuca e ha continuato a giocare dopo essere stato medicato, nonostante il sanguinamento visibile. La partita è poi ripresa regolarmente, senza che l’arbitro prendesse decisioni diverse.

Probabili formazioni Fiorentina West Ham, finale Conference/ Quote: la speranza è Nico Gonzalez (7 giugno)

WEST HAM, PESANTI SANZIONI ALL’ORIZZONTE

Nonostante la ripresa regolare del gioco, il West Ham rischia comunque sanzioni disciplinari. Anche se è improbabile che l’esito della partita venga modificato, la UEFA prenderà provvedimenti contro il club. Le possibili sanzioni possono includere multe significative, la squalifica del campo o persino la disputa di una o più partite a porte chiuse nella prossima competizione continentale in cui il West Ham sarà impegnato, ovvero l’Europa League alla quale parteciperà da testa di serie in quanto formazione vincitrice della Conference League, come previsto dal regolamento.

Video/ Torino Fiorentina Primavera (0-1) gol e highlights: Kayode regala la finale ai viola (6 giugno 2023)

In definitiva, nonostante la mancata adozione di decisioni immediate in campo, il West Ham dovrà affrontare le conseguenze del comportamento dei suoi tifosi. La UEFA prenderà in esame l’incidente e prenderà provvedimenti adeguati per garantire la sicurezza negli stadi e punire le violazioni. È importante che le squadre e i tifosi si impegnino per mantenere un ambiente di gioco sicuro e rispettoso, evitando comportamenti che mettano a rischio la salute e l’integrità degli atleti e dei tifosi stessi, un principio al quale il massimo organismo calcistico continentale non vuole derogare nonostante Biraghi sia stato comunque in grado di proseguire l’incontro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA