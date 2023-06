DIRETTA FIORENTINA WEST HAM/ Video streaming tv: la finale di Conference League è un inedito (7 giugno 2023)

DIRETTA FIORENTINA WEST HAM: I TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina West Ham sarà una prima volta assoluta, dal momento che non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre che stasera a Praga giocheranno la finale della Conference League. Possiamo allora ricordare che la Fiorentina vanta una storia molto lunga con le finali europee, dal momento che già nel 1957 disputò la finale della Coppa dei Campioni, persa per 2-0 a Madrid contro il Real di Gento e Di Stefano. Pochi anni più tardi, la Fiorentina vinse la Coppa delle Coppe nel 1961, con doppio successo (0-2 in trasferta e 2-1 in casa) contro il Rangers Glasgow.

Poi i viola giunsero anche nel 1962 alla finale sempre di Coppa delle Coppe, ma la persero contro l’Atletico Madrid. Da allora tuttavia ricordiamo solamente un’altra finale europea, quella del 1990 in Coppa Uefa, dolorosamente persa nel derby italiano contro la storica rivale Juventus. Curiosamente, anche il West Ham ha una Coppa delle Coppe in bacheca, quella del 1965 vinta grazie al successo per 2-0 nella finale contro il Monaco 1860. I londinesi poi tornarono in finale di Coppa delle Coppe anche nel 1976, ma in questo caso furono sconfitti per 4-2 dall’Anderlecht. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA WEST HAM STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Fiorentina West Ham sarà garantita in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente tasto 8 del telecomando, oppure per gli abbonati sui canali di Sky Sport numero 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Football), 213 (Sky Sport 4K) e infine Sky Sport 251. Quanto invece alla possibilità della diretta streaming video di Fiorentina West Ham, essa sarà garantita sulla piattaforma DAZN, oltre che tramite il servizio Sky Go oppure sul sito Internet di Tv8. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO TV8 DI FIORENTINA WEST HAM

FIORENTINA WEST HAM: VIOLA FAVORITI!

Fiorentina West Ham, diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande, si giocherà questa sera alle ore 21.00 allo stadio Eden Arena di Praga, capitale della Repubblica Ceca, che ospita la finale della Conference League 2022-2023. Questa settimana ci attende un doppio confronto nelle finali europee tra il calcio italiano e quello inglese, per noi lo apre la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che in semifinale ha compiuto una grande impresa nel ritorno in trasferta a Basilea, ribaltando ai tempi supplementari la sconfitta casalinga dell’andata. Di fronte ci saranno i londinesi del West Ham United, che invece dal canto loro si sono qualificati per la finale di Praga eliminando l’AZ Alkmaar in semifinale.

La diretta di Fiorentina West Ham per i gigliati sarà addirittura la seconda finale stagionale, sperando naturalmente che abbia un esito migliore di quella di Coppa Italia contro l’Inter – magari proprio l’esperienza di due settimane fa potrebbe tornare utile per un gruppo di certo non abituato a giocare partite con un titolo in palio. Tornare a mettere in bacheca un trofeo sarebbe d’altronde il giusto riconoscimento a una stagione di altissimo livello per la Fiorentina su ben tre fronti diversi, spezzando così un digiuno che ormai dura da 22 anni in assoluto (dalla Coppa Italia 2001) e 62 anni in campo internazionale, cioè dalla Coppa delle Coppe 1961. La Fiorentina spera quindi di “tenere” in Italia la Conference League dopo il trionfo della Roma nella precedente edizione, ma sarà il campo a dirci tutta la verità: cosa succederà nella diretta di Fiorentina West Ham?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA WEST HAM

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Fiorentina West Ham. Vincenzo Italiano dovrebbe schierare i viola secondo il modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: in porta Terracciano; terzino destro Dodò, poi i due difensori centrali Milenkovic e Igor ed infine a sinistra Biraghi per completare la retroguardia a quattro della Fiorentina; nel cuore della mediana avremo il regista Amrabat e al suo fianco Barak; quanto al reparto offensivo, ecco Nico Gonzalez a destra, Bonaventura in posizione da trequartista centrale e Ikoné favorito a sinistra, mentre avremo il ballottaggio Jovic-Cabral per la maglia da centravanti, con la sensazione che possa essere il serbo leggermente favorito per giocare dal primo minuto.

Sul fronte inglese, l’allenatore del West Ham è David Moyes, il quale dovrebbe invece scegliere un modulo 4-3-3 per i suoi ragazzi. In porta il titolare sarà Areola; davanti a lui ci aspettiamo di vedere Kehrer, Zouma, Aguerd e Cresswell da destra a sinistra nella difesa a quattro degli Hammers, che hanno in rosa pure Ogbonna ed Emerson Palmieri; passando al centrocampo a tre del West Ham, nel reparto nevralgico indichiamo Soucek, Rice e l’ex milanista Paquetá come favoriti per le tre maglie da titolari; infine, in un attacco che vede pure Scamacca fra le opzioni, indichiamo tuttavia Bowen, Antonio e Benrahma come possibili favoriti dal primo minuto per comporre il tridente del West Ham.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Fiorentina West Ham. L’equilibrio è totale per la finale di Conference League secondo le quote proposte dall’agenzia Snai: il segno 1 è infatti indicato a 2,80 in caso di vittoria della Fiorentina, che formalmente gioca “in casa”, mentre il segno 2 per il successo del West Ham è quotato a 2,70. L’ipotesi più remunerativa sarebbe un pareggio (naturalmente segno X), che è infatti proposto a 3,15 volte la posta in palio.











