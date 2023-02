Fioretta Mari: “Abusata 2 volte, la prima da bambina”/ “Da attrice mi tolsero lavoro”

Fioretta Mari, ospite a Verissimo, ha raccontato di essere stata abusata quando era soltanto una bambina. “Avevo 9 anni, mi trovavo nel luna park di Pinocchio, a Collodi. I miei genitori mi avevano messo su un trenino che attraversava tutto il parco. Un uomo anziano aspettò che questo arrivasse dentro il bosco e mi prese, poi mi portò in una stanza. Inizialmente non mi ribellai, ero buona e non me lo aspettavo”, ha ricordato. I successivi tentativi di opporsi alla violenza furono inutili. “Mi ha sbattuta in un letto pieno di soldi. Io avrei potuto morire soffocata, perché cercavo di liberarmi e lui mi teneva ferma”.

A interrompere il dramma fu un bambino. “Entrò in quella stanza, poi chiamò i miei genitori e gli disse cosa era successo. Lo stupratore intanto era scappato. Papà lo inseguì con la pistola, perché era un maresciallo, ma gli sfuggì. Non fu mai trovato”. Anche gli attimi successivi all’abuso sessuale furono terribili. “Il ricordo più brutto che ho è quello delle visite mediche che mi furono fatte, anche se ora capisco che erano doverose”.

Fioretta Mari: “Abusata 2 volte, la prima da bambina”. La denuncia del #MeToo

L’abuso subito da bambina, tuttavia, non fu l’unico per Fioretta Mari, che anche nel corso della sua carriera da attrice è stata vittima di molestie. “Ho detto di no a uomini molto importanti nel mondo del teatro, della televisione e del cinema. È per questo motivo che mi tolsero il lavoro. Per 8 anni non ho lavorato. Se mia mamma non mi avesse mantenuta, sarei morta di fame”, ha raccontato a Silvia Toffanin. Una rivelazione che si unisce alle numerose del #MeToo. “Negli anni 60’-70’ non si denunciava, non c’era chi ti proteggeva come oggi. È difficile trovare il coraggio in questi momenti, ti ritrovi ad essere sola”.

La sua carriera, a distanza di molto tempo, è però ripartita. “Ho avuto la fortuna di incontrare delle persone meravigliose come Pippo Baudo, Leo Gullotta, Giorgio Albertazzi e, su tutti, Maria De Filippi, che mi ha ridato tanto”, ha ricordato. Negli anni Duemila, infatti, è stata insegnante di recitazione e dizione ad Amici. “Dopo la nascita di mia figlia, quello è stato il periodo più bello della mia vita. Al mio fianco avevo anche Sabina Gregoretti, una grande amica”, ha concluso.











