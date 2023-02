Ida Elena De Razza, figlia Fioretta Mari/ “Amore per la musica celtica? Nato con…”

IDA ELENA DE RAZZA, CHI E’ LA FIGLIA DI FIORETTA MARI?

Chi è Ida Elena De Razza, unica figlia di Armando De Razza e Fioretta Mari? Quest’oggi, nel corso della puntata del sabato di “Verissimo”, l’80enne attrice fiorentina presenterà assieme a Enzo Iacchetti alla padrona di casa, Silvia Toffanin, la commedia “Bloccati dalla neve” attualmente a teatro e con la presenza pure di Vittoria Belvedere. E l’occasione sarà propizia pure per conoscere qualcosa di più sulla vita privata della ex insegnante vista ad “Amici”, a partire dall’ex marito con cui i rapporti non sono stati propriamente idilliaci e fino ad arrivare alla loro figlia, orgoglio di entrambi e che ha scelto di intraprendere la carriera artistica ma non recitando come i due illustri genitori…

Ida Elena De Razza, come accennato, è nata nel corso del tormentato matrimonio tra Fioretta Mari e Armando De Razza: una relazione conclusa dopo circa vent’anni e che l’attrice toscana non aveva esitato a definire “dolorosa”, parlando di litigi e anche di una cacciata di casa dell’allora compagno. Ma cosa sappiamo della loro figlia e della sua carriera di cantante oltre che affermata musicista del genere celtic music, tanto che in un articolo apparso sul sito del quotidiano ‘il Tempo’ viene definita come “astro nascente del pop”, nonostante abbia scelto di lasciare l’Italia per trovare la propria affermazione personale? “Ida Elena è un’artista e non poteva che essere questo, visto le attitudini con cui l’ho ideata e progettata” aveva raccontato il padre in un videomessaggio mandato durante una puntata di ‘Oggi è un altro giorno’.

DE RAZZA, STELLA DEL FOLK CELTICO: “L’ITALIA? NON CREDE NELLA MUSICA”

Cantante celtica ma pure appassionata di recitazione fin da quando aveva dodici anni, Ida Elena De Razza non ha pero seguito le orme dei genitori e alla fine ha scelto di dedicarsi all’altra sua vera passione, ovvero la musica e in particolare la cultura irlandese. Dopo aver cominciato a lavorare con la madre, fra teatro e spettacoli, la figlia di De Razza e Mari aveva fatto il suo esordio televisivo davanti al grande pubblico nel 2004, nel contesto della trasmissione “I raccomandati”. Sposata col suo Gino, ovviamente nel corso di una cerimonia celebrata con rito celtico, Ida Elena aveva raccontato anche che proprio questa cultura era uno degli elementi che la legavano al suo partner. “Pure i nostri anelli sono anelli d’ispirazione celtica, all’esterno vi è scritto ‘Anam Cara’ che in gaelico sta a indicare l’anima gemella (soul sister)”, aveva raccontato a ‘Eva 3000’ la figlia d’arte.

E proprio nella sopra citata intervista a ‘il Tempo’, Ida Elena De Razza, passati oramai i 30 anni, ha raccontato qualcosa di più della sua carriera e delle scelte che l’hanno portata lontana dal Bel Paese: all’indomani della pubblicazione, nel 2021, del singolo ‘Voices’, aveva infatti spiegato come mai avesse abbracciato il folk celtico e il suo percorso verso il successo internazionale attraverso un genere poco noto alle nostre latitudini. “La mia passione nasce con me (…) Inoltre a casa mia hanno sempre tutti cantato, per lavoro o per piacere, sono sempre stata circondata da stimoli artistici” aveva esordito, parlando pure del primo ascolto di un brano in gaelico scozzese e di quella che era stata una fulminazione. “Perché mi sono trasferita all’estero? L’Italia non crede abbastanza nella musica, tutto si basa sulla competizione vocale o peggio ancora sul trend” aveva risposto la De Razza, spiegando pure di essersi trasferita prima in Germania e poi in Svizzera per via dei concerti e successivamente per “questioni di cuore”, pur ammettendo di sentire la mancanza dei genitori, rimasti da questa parte delle Alpi.











