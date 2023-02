Fiori sopra l’Inferno/ Anticipazioni 20 febbraio 2023: Teresa, brutte notizie da Maura

Anticipazioni Fiori sopra l’Inferno, seconda puntata 20 febbraio 2023: Teresa sta male?

Fiori sopra l’Inferno torna in onda su Rai 1 con la seconda puntata, lunedì 20 febbraio. Dopo aver conosciuto la brillante Teresa Battaglia, scopriamo più a fondo qualcosa sul caso su cui sta indagando, ma anche sullo stato della sua malattia, l’Alzheimer. La fiction è liberamente tratta dall’omonimo (nonché il primo dei quattro romanzi) romanzi di Ilaria Tuti, che seguono le vicende della profiler Teresa Battaglia. Una donna forte e tutta d’un pezzo, che tuttavia nasconde un male invisibile contro cui sta lottando. I primi sintomi dell’Alzheimer rischiano di mettere in pericolo la sua professione e tutto ciò che ha costruito finora. Ad aiutarla sul campo ci sono: il giovane Ispettore Massimo Marini e l’Ispettore Capo Giacomo Parisi.

Andiamo alle anticipazioni su ciò che vedremo nella seconda puntata. Teresa recupera i sensi grazie all’intervento tempestivo di Marini. Insieme poi si recano alla scuola per parlare con Mathias. Intanto, l’uomo dal tabarro si nasconde tra gli alberi e osserva i bambini uscire. Dalla scientifica arrivano buone notizie, mentre Teresa riceve cattive notizie dalla dottoressa Mura: il suo male sta peggiorando? I bambini proseguono le loro ricerche e tornano nel bosco dove scoprono uno stavolo abbandonato. Intanto Melania Kravina sparisce all’improvviso, ma viene trovata da Marini e Parisi ancora in vita. Teresa decide di trasferirsi a Travenì per tenersi sotto cura e proseguire le indagini.

Fiori sopra l’Inferno, anticipazioni puntata 20 febbraio: chi è l’aggressore di David?

La seconda puntata di Fiori sopra l’Inferno continua con le conseguenze dell’aggressione a David, che viene portato in ospedale. Parisi e Marini parlano con i bambini che gli confermano che il colpevole è lo stesso della scuola. Gli agenti fanno diffondere un identikit e comincia così una caccia all’uomo. Arriva una svolta alle indagini quando il papà di Lucia viene fermato mentre tenta di varcare il confine. Quando Teresa gli mostra la foto di Lucas Ebran, ecco che Dante riconosce in lui l’uomo del tabarro, mentre David ne conferma l’identikit.

Dopo la scuola Mathias, Lucia e Diego parlano con il padre di Oliver a proposito di Viesel, che non fa altro che tormentarli. Così, quella sera Brughi si reca a casa del bidello per affrontarlo, e alla fine lo colpisce con violenza. In quello stesso momento, i bambini trovano uno scheletro all’interno dello stavolo. A chi appartiene? L’uomo del tabarro continua ad agire nell’ombra, e attende con pazienza di vedere Viesel: ha un conto in sospeso con lui?











