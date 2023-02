Fiori sopra L’Inferno/ Anticipazioni prima puntata 13 febbraio: le sfide di Teresa

Fiori sopra l’Inferno: trama e cast della fiction con Elena Sofia Ricci

Fiori sopra l’Inferno va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 13 febbraio. La fiction è tratta dal romanzo d’esordio di Ilaria Tuti e racconta la battaglia di una donna contro i suoi demoni, non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata. Smessi i panni di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti, Elena Sofia Ricci interpreta un ruolo inedito, quello della profiler Teresa Battaglia. Esperta nel suo campo, dura e algida, la donna ha quasi sessant’anni e arriva in un piccolo paese di montagna per dare la caccia a un serial killer che lascia alle spalle una scia di violenza e sangue. A Teresa viene affidato il compito di trovare il feroce assassino, ma anche di proteggere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati che hanno trovato l’un l’altro il coraggio di difendersi. Trovare le risposte è il mestiere di Teresa Battaglia. Ma il suo lavoro rischia di essere compromesso quando in lei si manifestano i primi sintomi dell’Alzheimer: la donna si trova così a lottare contro un male subdolo e invisibile.

Elena Sofia Ricci è la protagonista di Fiori sopra l’Inferno nel ruolo della profiler Teresa Battaglia; al suo fianco troviamo Gianluca Gobbi nel ruolo dell’ispettore capo Giacomo Parisi, mentre Giuseppe Spata interpreta il giovane Ispettore Massimo Marini. Completano il cast anche: Massimo Rigo nel ruolo del sindaco Hans Knauss; Urs Remond nella parte del Dottor Ian; Lorenzo McGovern Zaini è Mathias; Vittorio Garofalo è Diego; Ruben Santiago Vecchi è Oliver; Tosca Forestieri è Lucia; Mario Ermito è Andreas; Luigi Petrucci è Giulio Nistri; Christian Burruano è Gaetano Brughi.

Fiori sopra l’Inferno, anticipazioni prima puntata 13 febbraio: Teresa e i primi sintomi dell’Alzheimer

Fiori sopra l’Inferno va in onda il 13 febbraio con la prima puntata composta da due episodi. Nel primo assistiamo all’arrivo del Commissario Teresa Battaglia a Travenì, un paesello innevato sulle Dolomiti friulane (dove è girata e ambientata la fiction), per indagare sulla morte di un ingegnere. Il caso si presenta complesso, ma ad incuriosire la protagonista è la presenza di quattro bambini, intraprendenti e coraggiosi, che forse sembrano sapere molto più di quanto si pensi. Un giorno, il gruppetto si incontra nel loro posto segreto, ma sono ignari che qualcuno li stia spiando nell’oscurità, pronto a colpire appena possibile…

Nel secondo episodio conosciamo meglio il gruppo di bambini. Lucia e Mathias sospettano qualcosa e credono che il Fantasma esca di notte. Per riuscire a vederlo e catturarlo, i due bambini si aggirano nel buio, furtivamente. Il giorno dopo, Gaetano Brughi si presenta da Teresa per rivelarle una coincidenza davvero incredibile e sconvolgente. Il Commissario Battaglia, intanto, ha la sua sfida personale da combattere quando le sue amnesie, provocate dai primi sintomi dell’Alzheimer, sono sempre più frequenti, anche sul luogo di lavoro.











