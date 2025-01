Fire with Fire, film su Italia 1 diretto da David Barrett

Venerdì 31 gennaio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, l’action thriller Fire with Fire. È un film statunitense del 2012, distribuito da Eagle Pictures e prodotto da Cheetah Vision, Emmett/Furla Films ed Envision Entertainment Corporation. La regia del film Fire with Fire è firmata da David Barrett, qui al suo primo lungometraggio, conosciuto per aver diretto episodi di serie TV di successo come The Mentalist e recentemente di Blue Bloods.

Tra gli interpreti spiccano Josh Duhamel, che ha debuttato al cinema nel 2004 con Appuntamento da sogno e tra i suoi ultimi lavori si annoverano Un matrimonio esplosivo e Blackout, e la star di Hollywood Bruce Willis, che veste i panni del detective Mike Cella. Prima di intraprendere la carriera d’attore, Willis ha svolto diversi lavori per mantenersi, iniziando con piccoli ruoli in serie televisive di successo come Miami Vice. Il suo definitivo consolidamento è avvenuto grazie al ruolo in Trappola di cristallo e tutto il franchise di successo Die Hard. Nel cast anche Rosario Dawson e Julian McMahon.

La trama del film Fire with Fire: un pompiere testimone di un doppio omicidio in fuga

Fire with Fire racconta la storia di Jeremy Coleman, un vigile del fuoco la cui vita cambia radicalmente dopo aver assistito per caso a un crimine brutale. Una sera, Jeremy vede il criminale Hagan assassinare senza pietà il proprietario di un supermercato e suo figlio. Sconvolto e in preda al panico, riesce a fuggire appena in tempo, evitando di diventare la prossima vittima.

Il detective Mike Cella viene incaricato di investigare sul caso e, nel corso delle indagini, convince Jeremy a testimoniare e aiutare nell’identificazione dell’assassino. Il vigile del fuoco, seppur riluttante, si presenta al dipartimento di polizia e identifica Hagan come il responsabile. Tuttavia, il criminale non tarda a far sentire la sua minaccia: con dettagli inquietanti sulla vita di Jeremy, gli promette ritorsioni e vendetta, facendolo vivere nel terrore.

Per proteggerlo, Jeremy viene inserito in un programma di protezione testimoni. Cambia nome, lavoro e città nella speranza di sfuggire all’ombra di Hagan, ma il boss, determinato a fargliela pagare, riesce comunque a rintracciarlo e inizia a ricattarlo, mettendo in pericolo chiunque gli sia vicino, inclusa Talia, la fidanzata. Ormai stanco di fuggire e deciso a riprendere il controllo della sua vita, Jeremy prende coraggio e affronta Hagan faccia a faccia. È una lotta senza esclusione di colpi, ma per il vigile del fuoco non c’è alternativa: è disposto a tutto pur di difendere le persone che ama e riconquistare la sua libertà.