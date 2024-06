Flaminia Appolloni, chi è fidanzata di Gianluca Scamacca/ Le voci di un presunto tradimento e l’ultima dedica

Il calcio non è l’unico amore di Gianluca Scamacca, che è legato sentimentalmente a una donna, Flaminia Appolloni, che a differenza di molte compagne di calciatori è molto riservata sui social. Infatti, non sono molte le foto sui social, ancor meno quelle in cui i due appaiono insieme, ma proprio nell’ultimo post su Instagram della fidanzata dell’attaccante della Nazionale italiana, impegnato con l’Albania agli Europei, sono ritratti entrambi, stretti in un profondo abbraccio.

Stando a quanto riportato dal Messaggero, Flaminia Appolloni è responsabile commerciale per un’azienda che fornisce hostess per eventi e serate, congressi e convegni. Ma la fidanzata di Scamacca, nata a Roma, è laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, poi ha conseguito un master in criminologia all’Università telematica Pegaso. Nei mesi scorsi la coppia è stata al centro di un caso di gossip per il quale si è mosso addirittura Fabrizio Corona con delle clamorose rivelazioni.

LO SCOOP DI FABRIZIO CORONA SUL TRADIMENTO E IL “RITORNO”…

La coppia sembra essere “scoppiata” nel dicembre scorso, quando Dilinger News, il sito di Fabrizio Corona, ha diffuso un video di un presunto tradimento di Gianluca Scamacca che ha alimentato le voci di una rottura con Flaminia Appolloni. La pagina Instagram del sito pubblicò una foto relativa all’acquisto tramite PayPal da parte della ragazza del video integrale che riguardava il fidanzato, al costo di 1,99 euro. Poco dopo Flaminia Appolloni avrebbe eliminato tutte le foto con Scamacca dalla sua pagina Instagram e tolto il segui, oltre a bloccarlo.

Pare ci sia stato effettivamente un periodo di pausa, ma nel maggio scorso, dopo la vittoria dell’Europa League di Scamacca con l’Atalanta, la fidanzata dell’attaccante ha spento il gossip pubblicando una foto proprio con il calciatore, che è l’ultima che tra l’altro compare nella sua pagina Instagram, con una dedica per la tenacia e i sacrifici del fidanzato: “Sei il mio campione, da sempre però. Insieme possiamo tutto“.

