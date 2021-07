Flavia Pennetta è incinta/ Fabio Fognini ancora papà: l’annuncio via social

Flavia Pennetta è incinta: solo pochi istanti fa, l’ex tennista azzurra attraverso i social ha annunciato di aspettare il terzo figlio dal marito Fabio Fognini (negli ultimi giorni impegnato a Wimbledon). Dopo Federico e Farah (nata il dicembre del 2019) si allarga dunque la famiglia Fognini-Pennetta e pure non vediamo l’ora di conoscere il prossimo/la prossima erede della coppia del tennis italiano: pure i fan e gli amici, che subito si sono congratulati con la felice famiglia tramite i social. I quali forse sono rimasti sorpresi da questa bella notizia: benchè Pennetta e Fognini si siano sempre detti desiderosi di avere una grande famiglia, pure Flavia qualche mese fa, non dava l’impressione di stare pianificando una nuova gravidanza, dichiarando di volersi godere “Farah che è piccolissima, anche se io comincio ad essere un po’ vecchietta”. Pure questa mattina è arrivata la bellissima notizia e noi non possiamo che congratularci con la bella coppia.

FLAVIA PENNETTA È INCINTA: TERZO FIGLIO CON FABIO FOGNINI, L’ANNUNCIO VIA SOCIAL

Davvero un annuncio a sorpresa e commovente, quello fatto da Flavia Pennetta questa mattina tramite i social: attraverso un posto su Instagram l’ex tennista ha infatti annunciato di essere di nuovo incinta del marito Fabio Fognini. Sul suo profilo ufficiale Flavia Pennetta ha infatti postato una foto molto commovente che la vede assieme ai due figli Federico e Farah che le baciano la pancia: pure si vede la mano del papà Fognini che l’accarezza com tenerezza. Al fianco della bella foto, parole colme di gioia da parte di Flavia: “Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO!”. E infine tutta la felicità della famiglia, pronta dunque ad allargarsi “Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o ❤️”. Parole colme di tenerezza, che chiaramente hanno scatenato l’affetto di fan e amici, che hanno subito commentato il post con frasi di congratulazioni e di auguri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavia Pennetta (@flaviapennetta82)

