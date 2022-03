Flavia Prisco, moglie Walter Veltroni e figlie Martina e Vittoria/ La vita privata

Walter Veltroni è noto sulla scena politica italiana come ex sindaco di Roma, città della quale è stato primo cittadino nel 2001 e poi nel 2006 dopo la riconferma. Nel 2008 sono però arrivate le dimissioni per candidarsi alle elezioni politiche dell’aprile successivo, poi perse. Dopo aver salutato il mondo della politica, Veltroni ha intrapreso altre attività. Nel 2014 è diventato membro del Consiglio Direttivo di Unicef Italia. Ad oggi è editorialista per il Corriere della Sera. Ma cosa sappiamo della vita privata dell’ex primo cittadino di Roma? Chi è Flavia Prisco, sua moglie, con la quale ha avuto due figlie, Martina e Vittoria?

Flavia Prisco, architetto, ha sposato il politico nel 1982. La coppia ha avuto due figlie, Martina e Vittoria. In un’intervista a Donna Moderna, Flavia Veltroni ha raccontato come è nata la storia d’amore con il marito: “Ci siamo conosciuti al Festival della gioventù, a Berlino nel 1973, un appuntamento mitico per quelli della mia generazione. Anche mio padre e mia madre si erano conosciuti lì. Io avevo 15 anni, lui 18. Tornati a Roma, mi aveva chiesto di metterci assieme, ma io me l’ero cavata in modo diplomatico: “Restiamo amici”.

Cosa fa nella vita Flavia Prisco, moglie di Walter Veltroni

Flavia Prisco, nell’intervista a Donna Moderna, si è definita “una donna che non sa cucinare, non sa scegliere gli abiti giusti per il marito e neppure le cravatte. Una che lavora nel suo studio, segue i progetti, va nei cantieri, quando si ricorda fa la spesa, la fila alla posta o in banca”. La donna lavora dunque come architetto. E invece come è Walter Veltroni come marito? La donna, nell’intervista, aveva raccontato: “Quando lascio le luci accese e gli armadi aperti, se è stanco si innervosisce. E ogni tanto discutiamo dell’educazione delle figlie. Io sono più permissiva. Lui è più rigido, con regole tipo: non si rientra a quest’ora. Infatti sta sveglio la notte fino a quando non le sente tornare“. Una situazione relativa al 2008, anno dell’intervista in questione. Da allora, le figlie sono andate via di casa e hanno costruito una loro carriera.

La coppia formata da Flavia e Walter Veltroni ha infatti avuto due figlie: Martina e Vittoria. Martina, primogenita di Walter e Flavia, vive negli Stati Uniti e lavora come produttrice televisiva. Vittoria Veltroni è invece una stilista. Nel 2014 si è classificata terza tra i giovani talenti che hanno sfilato a Santo Spirito in Sassia per il cinquantenario dell’Accademia di Costume & Moda.











