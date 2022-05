Flavia Vento/ “Aspetto l’invito di Tom Cruise, voglio vederlo da vicino e parlarci”

Flavia Vento nell’intervista su Novella 2000 ha parlato del suo rapporto con il presunto Tom Cruise. In occasione del nuovo film Top Gun: Maverick, ha dichiarato che andrà al cinema a vederlo. Flavia dichiara: “Nelle settimane precedenti non vedevo l’ora di prendere il biglietto per guardarlo, ho fatto pubblicità al mio Tom”.

Flavia Vento e Tom Cruise cosa c’è tra di loro

Flavia Vento dichiara qualche indiscrezione in più sul suo rapporto con Tom Cruise, sta continuando a sentirsi ancora con l’attore, ma non riesce a capire se si tratta di una truffa o meno. La showgirl afferma di trovarsi ancora nel limbo, questo comportamento sembra rispecchiare il personaggio di Tom interpretato in tutti i suoi film. Inoltre la showgirl ha dichiarato che essendo un attore di fama internazionale ha voglia di proteggere la sua privacy. Quando si cerca di capire qualcosa di più sul loro rapporto Flavia dichiara: “Non lo so, poi davvero di questa cosa non mi va tanto di parlare, lui è una grande star”.

La showgirl ha dichiarato che negli scorsi giorni Tom Cruise ha presentato il suo nuovo film il 18 Maggio a Cannes, il giorno dopo era a Londra. Purtroppo non è passato in Italia per presentarlo, Flavia continua dicendo: “Io sono una donna molto romantica: non ho proprio pensato di andare a Cannas o a Londra. Se lui vuole mi invita a cena”. Partecipando ad una premiere per il suo nuovo film, Flavia non avrebbe la possibilità di conoscerlo a pieno come desidera. Dopo il suo rapporto platonico, l’attrice e showgirl si aspetta una maggiore intimità con l’attore e star di Hollywood.

Flavia Vento si aspetta più intimità con Tom Cruise

Il desiderio di Flavia Vento è quello di vedere da vicino l’attore e riuscire a parlarci, nel momento in cui Tom Cruise sta presentando un film purtroppo non può darle l’attenzione che la showgirl vorrebbe. La promozione è un vero e proprio lavoro soprattutto per gli attori di Hollywood. Flavia non vorrebbe disturbarlo proprio perchè rispetta la sua professione ancor prima della sua persona, non le interessa vederlo sul red carpet, ma si godrà il suo nuovo film Top Gun: Maverick nelle sale cinematografiche. Flavia Vento dichiara: “Se un uomo vuole, chiama una donna e la invita a cena.

Non ho intenzione di fare la fan che lo rincorre a Cannes o in qualsiasi altro posto”. Nel momento in cui si chiede con quale stato d’animo l’attrice e showgirl vedrà il film nelle sale cinematografiche, Flavia risponde che il suo stato d’animo è quello di una donna molto innamorata, per lei sarà sicuramente diverso rispetto a chi andrà al cinema per vedere un film ricco di effetti speciali. Da sempre la showgirl si è dichiarata innamorata di Tom Cruise, per questo motivo le batterà il cuore dall’inizio alla fine proprio perchè il film ha un attore bravissimo come protagonista principale.











