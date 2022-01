Flavia Vento e l’amore col finto Tom Cruise: “E se era lui?”/ “Ci ripenso e…”

Flavia Vento è tornata a parlare dell’amore online con il finto Tom Cruise, notizia alla quale anche “IlSussidiario.net” aveva dato risalto nelle scorse settimane. La showgirl ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Repubblica”, nella quale è tornata sulla vicenda e ha fornito il proprio punto di vista, rivelando di non avere intenzione di ricorrere alle vie legali: “No, non ho denunciato il finto Tom Cruise. Ma a chiunque venga contattato da sedicenti star dico: la prova del nove è la videochiamata, se non la fanno, tagliate ogni contatto”.

Ma come sono entrati in contatto Flavia e il profilo fake dell’attore? Tutto ha avuto inizio mediante un messaggio privato su Twitter, nel quale “Tom” ha scritto all’attrice: “Grazie per il tuo continuo supporto“. Un messaggio apparentemente innocuo e che ha suscitato la curiosità della Vento, che ha spiegato: “A quel punto vado a vedere il suo profilo e c’è la stessa frase in risposta a un mio tweet in cui gli avevo scritto che non vedevo l’ora uscisse il sequel di Top Gun. Quindi, sempre in privato, gli chiedo se è davvero lui. E mi risponde di sì, poi mi manda un suo cellulare”.

FLAVIA VENTO E I DUBBI SUL FINTO TOM CRUISE: “DOVEVO PAGARE PER VEDERLO, MA…”

Nel prosieguo della conversazione con i colleghi de “La Repubblica”, Flavia Vento ha sottolineato che il dialogo con “Tom Cruise” è proseguito su WhatsApp, il cui numero di cellulare era effettivamente americano. “Solo una cosa mi aveva un po’ insospettito – ha aggiunto la donna –. Gli chiedevo di fare videochiamate e ogni volta che ci provavamo cadeva la linea. Non siamo mai riusciti, ma sono andata avanti lo stesso: era così romantico”.

Un giorno, stanca del tira e molla, Flavia Vento ha scritto a Tom: “Senti, ora ci dobbiamo vedere, il film è finito, vengo a Londra da te. E lui mi fa mandare una mail a un contatto. Mi hanno riposto che per l’incontro era necessario acquistare una card. Per accedere a questo meeting avrei dovuto pagare 500, 1.000 o 1.500 euro, a seconda del tempo che avrei trascorso con lui. A quel punto mi sono cadute le braccia. Gli ho scritto che non sono così deficiente e scritto: ‘Non sei Tom, sei un cretino mi hai preso in giro e non capisco perché'”. Il falso Tom Cruise ha negato ulteriormente e ha accusato l’attrice di averlo usato per avere attenzioni, instillando il dubbio in Flavia Vento: “A volte ci ripenso… E se era davvero lui?”.

