Flavia Vento, chi è e carriera: da modella a showgirl, attrice e opinionista tv

Una lunga esperienza televisiva come showgirl e conduttrice, sebbene gli esordi della sua carriera siano da ricondurre al mondo delle passerelle. Flavia Vento, originaria di Roma e classe 1977, dopo la maturità ha debuttato come modella lavorando a Milano e Parigi, prima di lanciarsi sul palcoscenico televisivo inizialmente per alcuni spot pubblicitari negli anni ’90. La prima importante svolta nella sua vita arriva nel 1999, anno in cui raggiunge i primi sprazzi di popolarità ne Il lotto alle otto.

A seguire, nel 2000, Flavia Vento diventa valletta del programma Libero condotto da Teo Mammucari e nello stesso anno è anche conduttrice di Stracult in seconda serata su Rai 2; nel 2005, invece, affianca Pino Insegno e Pino Campagna alla conduzione di Striscia la Notizia su Canale 5, mentre negli ultimi anni è stata frequente opinionista e ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, come in Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Diverse anche le esperienze da attrice: nel 2002 recita nella serie tv Cinecittà, al cinema la vediamo invece nel 2003 nel film Andata e ritorno di Alessandro Paci.

Flavia Vento e la lunga storia con i reality: i numerosi ritiri

Ma Flavia Vento è diventata popolare in televisione anche per i numerosi reality ai quali ha preso parte, tutti però culminati con un ritiro anticipato. La prima esperienza è arrivata nel 2004, nel cast de La fattoria di Daria Bignardi, dove si ritirò dopo pochi giorni per screzi con i compagni di viaggio. Segue poi la chiamata per l’Isola dei Famosi nel 2008, a anche in quel caso si ritirò per motivi personali; torna poi come naufraga nel 2012, sempre in qualità di naufraga, ma si ritirò nuovamente per problemi di salute.

Nel 2020 è poi arrivata l’opportunità del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma si ritirò dopo un solo giorno dal suo ingresso nella Casa per motivi personali; nel 2022, infine, Barbara D’Urso la contatta per La Pupa e il Secchione Show, ma anche in questo caso la showgirl non conclude il suo percorso televisivo e lascia la trasmissione poco dopo il suo inizio.