Dai primi passi come modella alle esperienze da valletta, arrivando al ruolo di conduttrice; la carriera di Flavia Vento non ha forse bisogno di presentazioni. Il suo ruolo sul piccolo schermo è affermato da tempo grazie alle innumerevoli esperienze vissute da protagonista. Molti la ricorderanno per il ruolo nel programma cult ‘Libero’, condotto da Teo Mammucari: impossibile non ricordare la scelta ‘sui generis’ di accompagnare le dinamiche della trasmissione trascorrendo il tempo in una sorta di teca posta sotto la scrivania.

Dai primi passi negli anni 2000, appunto nel ruolo di valletta, Flavia Vento è riuscita nel tempo ad accrescere la propria popolarità grazie ad esperienze ancor più rilevanti nel contesto televisivo. Conduttrice di ‘Stracult’ ma anche opinionista di puntata di numerosi salotti tv. Non sono chiaramente mancate le esperienze nei reality show: dalle due volte all’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, passando per La Fattoria e La pupa e il secchione.

I racconti di Flavia Vento spesso e volentieri dividono il pubblico e alimentano il dibattito, soprattutto quando si tratta di rivelazioni a proposito delle sue connessioni soprannaturali. In una recente intervista a Belve, non è passato inosservato il racconto su Giacomo Leopardi il quale, secondo l’ex modella, avrebbe scelto lei per una sorta di esperienza sensoriale al fine di scrivere una poesia. Un aneddoto che chiaramente supera i confini terreni ma che stando alle parole di Flavia Vento sarebbe stata un’esperienza scandita da emozioni forti ed intense.

“Io non parlo con i morti perchè la morte non esiste, ho avuto connessioni con Giacomo Leopardi. Ho scritto una poesia con la sua mano; è successo quando sono andata a Recanati… Una cosa pazzesca, ho avuto paura per quanto era bella, è stata un’emozione fortissima”. Questo il racconto di Flavia Vento – nella recente intervista a Belve – a proposito della connessione con Giacomo Leopardi. Un’esperienza che potremmo definire mistica e che ha ricordato al pubblico quando, nel 2023, sempre la conduttrice raccontò di aver avuto un’apparizione della Madonna: “Era vestita di azzurro” – raccontava Flavia Vento, come riporta Libero – “Mi ha detto che l’umanità ha bisogno di preghiera e che presto Gesù tornerà”.