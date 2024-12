Tra Flavia Vento e Teo Mammucari non corre buon sangue. Nonostante i due abbiano lavorato insieme per anni e siano stati a lungo amici, ultimamente ci sarebbero stati dei litigi che li avrebbero portati ad allontanarsi. La questione è nata nel corso dell’ospitata a Belve del conduttore tv, che ha fatto discutere tantissimo in quanto il comico ha abbandonato anzitempo lo studio televisivo perché indispettito dalle domande di Francesca Fagnani e dal “lei” dato dalla conduttrice.

Nel decidere di lasciare a metà l’intervista, Teo Mammucari ha fatto proprio il nome di Flavia Vento, lasciando sbigottita non solo la conduttrice ma anche il pubblico e la stessa showgirl, che riguardando l’intervista dell’ex collega ha avuto da ridire. Ma cosa ha detto Teo Mammucari nel corso dell’intervista, che ha fatto storcere il naso alla sua ex collega? “Ma io queste cose non le ho mai dette, ma non sono Flavia Vento, ma che mi stai a raccontare le barzellette?” ha affermato Mammucari nel corso dell’intervista.

Flavia Vento, la polemica con Teo Mammucari fa discutere: “Mi chieda scusa o…”

Le parole di Teo non sono passate inosservate. Non solamente la sua reazione a “Belve” ha fatto infuriare tutti, i telespettatori e anche Francesca Fagnani. Anche le parole su Flavia non sono state affatto apprezzate, dalla showgirl e non soltanto. Lei non ha reagito bene alla battuta del suo ex collega, con il quale ha lavorato a “Libero”. Sembrerebbe infatti che lui abbia voluto dire: “Non sono Flavia Vento, non mi puoi prendere in giro”. Lei non ci sta: dopo le parole del collega, ha deciso di dire la sua, spiegando di essere rimasta molto offesa da quanto affermato da Teo.

Per questo, dopo le parole a Francesca Fagnani, Flavia ha affermato che Mammucari dovrebbe chiedergli scusa, altrimenti adirà le vie legali. Poi, la showgirl ha sganciato la bomba, cercando di dare una spiegazione all’astio che Teo prova nei suoi confronti: “Perché ha fatto questo Teo? Io credo che ce l’abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto“.