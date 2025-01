Finita al centro del gossip per la sua castità decennale, Flavia Vento ha avuto alcuni fidanzati nel corso della sua vita. Tra questi ci sono Mimmo Calopresti, Fabrizio Bentivoglio, Emanuele di Gresy, Francesco Totti – mai confermato dal calciatore – e l’ultimo ex compagno Marco Prato. La showgirl ha conservato un buon rapporto con Bentivoglio, uomo con il quale ha avuto la storia d’amore più importante e duratura di tutte. “Nel corso della mia vita ho incontrato solo uomini sbagliati”, aveva dichiarato, “quindi mi sono dedicata ad altro”.

Negli ultimi anni abbiamo poi scoperto del suo voto di castità. La notizia era uscita all’epoca del Grande Fratello Vip, dove aveva ammesso in diretta di non voler più avere rapporti e dedicarsi totalmente alla spiritualità e alla preghiera. Infatti, Flavia Vento ha espresso più volte la sua tendenza a credere in un’energia superiore. A sconvolgere la sua vita è stata però la sua ultima relazione con Marco Prato, che, coinvolto in una terribile vicenda di cronaca nera, ha deciso di suicidarsi. Lui è stato uno dei due assassini del 23enne Luca Varani sui Colli Aniene.

A proposito del crimine di Marco Prato, Flavia Vento aveva sempre dichiarato di non voler più aver niente a che fare con l’uomo e all’epoca aveva deciso di non andarlo a trovare nemmeno in carcere prima del suo suicidio. “Marco era un bel ragazzo, mi piaceva, così rimanemmo amici. L’ultima volta l’ho visto un mese fa…” disse al Corriere della Sera parlando del flirt con l’uomo. Nel corso degli anni, però, c’è stato un vero grande amore per Flavia Vento, quello per Tom Cruise. La donna ha dichiarato anche a Belve di essere convinta della corrispondenza amorosa con l’attore.

Addirittura in passato è stata coinvolta in una truffa, contattata da un uomo che si fingeva Tom Cruise, ha creduto di parlare con il vero attore che invece voleva solo estorcerle soldi facendola innamorare. “È stata una manipolazione mentale e mi sono innamorata. Ho capito che non era lui perché mi ha chiesto del denaro“, aveva spiegato intervistata a Mattino 5. La showgirl ha spiegato di esserci cascata perchè il truffatore “sapeva troppe cose” di lei ed è stato molto bravo a conquistarla con una canzone. Peccato che l’uomo non ha mai voluto concederle nemmeno una videochiamata.