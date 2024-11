Flavia Vento pensò di aver instaurato un rapporto con Tom Cruise, ma non era lui

Forse non tutti sanno che qualche anno fa, Flavia Vento rischiò di essere vittima di una truffa, meglio nota come la ‘truffa Tom Cruise’. Sostanzialmente l’attrice, che come tante donne era profondamente attratta dalla figura carismatica della star di Hollywood, cominciò a scrivergli sui social, quando lui si lasciò con Katie Holmes. Non ebbe risposte, naturalmente, fino a che non fu ricontattata da un account con il nome dell’attore.

“Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono”, raccontò Flavia Vento in una intervista a Mattino Cinque. “Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea”, la spiegazione di Flavia. “Credevo che mi volesse conoscere prima soltanto in chat”, invece il presunto Cruise non era lontanamente vicino a quello originale.

Ci fu infatti una richiesta di denaro da parte di questo account nei confronti di Flavia Vento, che fortunatamente arrivò a capire che si trattava di una truffa. “Che non era il vero Tom Cruise l’ho capito quando mi è stato chiesto del denaro. Ricevevo tanti complimenti, mi chiamava Dea e mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune”.

Flavia Vento era emozionantissima all’idea di conoscere Tom Cruise ma purtroppo ha dovuto fare i conti con la realtà. Qualcuno voleva truffarla, ma la showgirl non ha abbassato troppo le difese e la sua attenzione, capendo che la richiesta di denaro non poteva che essere un tentativo di qualche malintenzionato.

