Flavia Vento e la sua famiglia: i genitori e la sorella Sabina

Flavia Vento, showgirl e noto volto televisivo, nel corso della sua attività professionale ha raramente parlato della famiglia e dei suoi genitori. Di loro, infatti, non si conoscono moltissime informazioni se non alcuni piccoli dettagli emersi sul web: sappiamo per esempio che la madre è una donna di origini olandesi e il padre ha svolto la professione di imprenditore, ma pochi altri cenni biografici sono stati forniti dalla celebre showgirl e conduttrice nel corso degli anni.

I genitori di Flavia Vento sono probabilmente molto lontani dal mondo dello spettacolo e dai riflettori della scena televisiva, a differenza invece della figlia che negli anni ha avuto molte esperienze sul piccolo schermo, tra programmi e reality show. Inoltre sappiamo che ha una sorella di nome Sabina, con la quale però negli ultimi anni ha avuto un rapporto piuttosto controverso. E le divergenze sono emerse soprattutto nel 2020, quando le due sorelle hanno avuto un acceso scontro in diretta televisiva a Domenica Live, nel salotto di Barbara D’Urso.

Flavia Vento e la dura lite televisiva con la sorella Sabina a Domenica Live

In quell’occasione Flavia Vento e la sorella Sabina hanno avuto una lite piuttosto accesa nel programma di Barbara D’Urso; era il 2020, la showgirl si era da poco ritirata dal Grande Fratello Vip e proprio questo fu il motivo scatenante delle tensioni in famiglia. Flavia decise infatti di abbandonare il reality per tornare a casa dai suoi adorati cani, lamentandosi che nessuno in famiglia, né la sorella né i genitori, aveva voluto prendersi cura di loro durante la sua temporanea assenza.

“Io sono arrabbiata con lei perché è uscita dal Grande Fratello. Una volta che hai la possibilità di lavorare. Io dico che lei doveva rimanere nella Casa“, aveva affermato Sabina, aggiungendo anche: “Lei dice che è colpa dei nostri genitori se è uscita dalla Casa del GF Vip. Non puoi incolpare sempre gli altri. Mamma e papà hanno 75 anni e hanno un gatto, come possono prendere 7 cani?“. La showgirl è però sbottata con una dichiarazione che lascia intendere contrasti anche con i genitori: “Tu mi hai mai aiutato un giorno con i miei sette cani? Nessuno della mia famiglia mi è stato vicino“. Al momento non è chiaro se, in questi ultimi anni, le divergenze in famiglia siano state appianate o meno.

