Flavia Vento, confessione spiazzante su Francesco Totti e Ilary Blasi/ “Amanti poco prima del suo matrimonio”

Francesco Totti e il flirt con Flavia Vento, la showgirl vuota il sacco: “Amati poco prima del matrimonio con Ilary Blasi”

Dopo vent’anni di illazioni, insulti e offese Flavia Vento ha deciso di svuotare il sacco raccontando tutta la sua verità sul flirt con Francesco Totti e lo ha fatto tra le pagine di DiPiù con una lunga intervista in cui ha ripercorso tutte le tappe della loro storia d’amore iniziata quando lei aveva 24 anni ed era nota per la sua partecipazione nel programma di Teo Mammucari Libero sotto il famoso tavolo mentre lui, per avendo solo 25 anni, era già il Capitano della Roma. Sul flirt con Francesco Totti, Flavia Vento si è lasciata andare alle rivelazioni come un fiume in piena. “Ci siamo incontrati in una festa, appena mi ha visto mi ha subito chiesto il numero di telefono” ha premesso la showgirl.

Il primo incontro è avvenuto nel 2001 ma poi c’è stato un ritorno di fiamma nel 2005 quando Francesco Totti stava sposarsi con Ilary Blasi. Su quell’episodio in particolare la versione della Vento è diversa da quella di Totti: “Fu un incontro casuale. Eravamo in un ristorante a Trastevere. Io a un tavolo con alcuni amici, lui a un altro. Questo lo ha scritto anche Francesco nel suo libro, ma non ha raccontato il resto. Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi, come se avessimo ritrovato l’intesa, si capiva dal modo in cui ci guardavamo che desideravamo stare insieme. Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Tra noi c’era un’alchimia fisica e mentale molto forte. Poi lui ha detto che non poteva dormire da me e ci siamo salutati con dolcezza”

Flavia Vento rompe il silenzio sul flirt con Francesco Totti: “Siamo stati amanti, deve ringraziarmi di averlo tutelato.”

Durante l’intervista a DiPiù, Flavia Vento ha ammesso che con Francesco Totti sono stati amanti. Il calciatore ha avuto una relazione con lei quando Ilary Blasi era incinta del loro primo figlio, Cristian e nel giro di poco si sarebbero sposati. Perché è stata zitta e non ha rivelato nulla neanche quando all’epoca Fabrizio Corona aveva lanciato lo scoop del tradimento? A domanda diretta, la Vento nell’intervista ha ammesso: “Ho avuto paura all’inizio, è vero. Per questo, in un primo momento, ho ritrattato e ho cercato di non parlarne più. Poi sono credente e per me il matrimonio è un vincolo sacro, c’erano anche bambini di mezzo, non volevo farli soffrire. Ecco, ho cercato di tutelare tutti, tranne me stessa”.

E subito dopo ha aggiunto: “Ero convinta che non sarebbe finita lì, che Francesco sarebbe stato in crisi all’idea di sposarsi. Era troppo forte quello che avevamo vissuto. Almeno da parte mia. Invece non mi è arrivato neanche un messaggio e anche io, ferita, non l’ho più cercato. Mi sono sentita usata, non me lo meritavo, ma ho mantenuto il silenzio per tutti questi anni.” Ed infine ha concluso: “Mi sarei aspettata invece un ringraziamento. Sì, un grazie per essere stata zitta, discreta, un grazie per avere difeso la sua vita e il suo matrimonio, con il mio silenzio e, invece, ecco come sono stata ripagata.”

