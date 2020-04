Flavia Vento: “cos’è il Mes?”/ Twitter risponde: “un allucinogeno”, “un aperitivo”

Che cos’è il Mes? E’ la domanda che, in questi giorni, in molti si stanno facendo. Tra chi si chiede cosa sia il Mes di cui continuano a parlare i politici italiani, c’è anche Flavia Vento che ha deciso di rivolgere la domanda al popolo di Twitter non immaginando che avrebbe ricevute risposte anche abbastanza bizzarre. Il popolo di Twitter, infatti, si è letteralmente scatenato e, alcuni utenti, hanno tirato fuori risposte abbastanza fantasiose. “Un aperitivo“, “Un giocatore del Barcellona“, Movimento ecologico spaziale“, “Un mes son trenta giorn“, “Quel ch dic il pret la domen“, “Spagnolo: mes, tes, loros”, ma le risposte non finiscono qui. C’è, infatti, chi pensa che sia “un allucinogeno” e chi, invece, punta su una “marca di supposte” e chi, invece, pensa ad un gioco per la playstation.

Flavia Vento chiede cos’è il Mes: il popolo di Twitter apprezza

Non solo risposte ironiche, tuttavia, per Flavia Vento. Molti utenti, infatti, hanno particolarmente apprezzato la domanda della showgirl che, invece di fingere di sapere cosa sia il Mes, ha chiesto spiegazioni pubblicamente. Oltre a quelli che le inviano link di articoli da leggere per poter capire meglio cosa sia effetivamente il Mes, c’è anche chi applaude la Vento per il tweet intelligente scritto. “Bella domanda e anche intelligente. Non sto scherzando“, cinguetta un utente. E ancora: “almeno lei è candida nell’ammettere di non saperlo”, “complimenti per la sincerità”, aggiungono altri utenti.

Un fungo allucinogeno — fmax (@f_max1) April 10, 2020

Una marca di assorbenti — Gabriella P.🇮🇹 (@GabriellaP19) April 10, 2020

Un post che apprezzo a differenza degli economisti di Twitter che parlano di #MES ma non sanno fare nemmeno la tabellina del 2. — IC7 (@ivan_cast7) April 10, 2020

Punt e Mes ? — ® © a m p i x (@r_campix) April 10, 2020





