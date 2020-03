Flavia Vento e la Madonna sopra San Pietro/ Foto, “prego per il mondo”

Flavia Vento è tornata sui social con una serie di Instagram Stories giustificando la sua assenza. “Buongiorno a tutti, volevo dire che sono stata tre giorni senza Internet perchè non si caricava il telefono. Poi mi rivolgo sempre alle aree cani perchè non è giusto che un cane non possa correre su un prato, non vedo nulla di male quindi per favore fate qualcosa” dice la showgirl che poco dopo pubblica l’immagine di una Madonna apparsa in cielo. Vera oppure no? Ad accompagnare lo scatto, poco chiaro, la Vento pubblica una didascalia con una serie di hashtag #madonna#prayfortheworld#prayforitaly e arcobaleni. La foto è quella della Madonna sospesa su una nuvola al di sopra di Piazza San Pietro durante l’Urbis et Orbi di Papa Francesco dello scorso 27 marzo 2020. Il sommo Pontefice, in una Piazza San Pietro deserta, ha pronunciato il Vangelo in una delle giornate più difficili e tristi per l’Italia che visto morire quasi mille persone per il virus Covid 19. L’immagine della Madonna apparsa nel cielo di Roma ha fatto il giro del web con la Vento, da grande fedele, che ha deciso di condividerla e postarla sul suo Instagram. Tra i suoi follower c’è chi parla di miracolo “La madonna del miracolo…” e chi, invece, fa un’attenta osservazione “può essere una semplice fessura del cielo tra le nuvole in quel momento.c’era pioggia e vento..Non abbiamo visto la registrazione originale più lunga di quel inquadratura, è una ripresa di un televisore fatta con il cellulare , quindi un immagine molto degradata..”.

Flavia Vento: “molto contenta di aver visto la benedizione del Papa”

Flavia Vento è tornata sui social dopo alcuni giorni di silenzio e per prima cosa ha commentato la benedizione di Papa Francesco che lo scorso 27 marzo 2020 ha dato l’indulgenza plenaria a tutti gli italiani. In diretta da Piazza San Pietro, il sommo Pontefice ha emozionato tutti, fedeli e non, con il suo discorso, che la Vento ha descritto come un “momento magico”. “Sono molto contenta di aver visto la benedizione del Papa” – ha detto la showgirl in una Instagram Stories – “è stato un momento magico. Per fortuna io sto pregando tutti i giorni che tutta questa storia finisce e mi sto continuamente battendo per l’apertura delle aree cani visto che credo i cani debbano uscire almeno un’ora e correre sul prato. Per il resto stiamo vivendo giorni difficili, ma sono ottimista, dobbiamo crederci e preghiamo”.

