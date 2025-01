Flavia Vento è tornata quest’oggi nel salotto de La Volta Buona per disquisire nel primo blocco dedicato alle nuove coppie del mondo dello spettacolo. Lei, single da diversi anni, non ha avuto molto da dire sull’argomento ma ben più loquace si è dimostrata quando Caterina Balivo l’ha incalzata sulle sue connessioni soprannaturali. In particolare, ancora desta curiosità il racconto a proposito della presunta poesia scritta ‘con’ Giacomo Leopardi come dichiarato in una recente intervista a Belve.

Questa volta, a differenza della chiacchierata con Francesca Fagnani, Flavia Vento si è presentata con poesia di Leopardi alla mano per confermare la realtà della connessione. La conduttrice, prima di lasciarsi andare alla lettura, ha ‘tuonato’: “Però togliere la musica perchè voglio dedicarla davvero a Giacomo Leopardi”. Iniziano la lettura dei versi con un silenzio ‘tombale’ in studio. ‘Giovinetta immortal…’, inizia così la composizione ed è proprio da qui che partirà la conversazione dopo la lettura.

Rossella Erra ‘smonta’ la poesia di Flavia Vento scritta in connessione con Giacomo Leopardi: “Non avrebbe usato…”

Un leggero imbarazzo è piombato nello studio de La Volta Buona; dopo la lettura di Flavia Vento della poesia scritta in connessione con Giacomo Leopardi, diverse inquadrature hanno immortalato i presenti letteralmente senza parole, forse anche un po’ divisi tra perplessità e scetticismo. Rompe il ghiaccio Caterina Balivo che chiede ai presenti: “…E quindi, qualcuno vuole commentare la poesia di Flavia Vento?”, nessuno però risponde all’appello e allora la conduttrice: “La poesia inizia con ‘Giovinetta immortal’, sei tu?”. A tal proposito, Flavia Vento ha affermato: “Penso di sì, è una poesia per me”. Non nasconde lo scetticismo Rossella Erra: “Io penso che Giacomo Leopardi non avrebbe usato due volte le stesse parole…”.