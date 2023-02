Flavia Vento esclusa dall’Isola dei Famosi, scoppia in lacrime/ L’indiscrezione

Flavia Vento in lacrime ai provini per L’Isola dei Famosi? Cosa è successo

Secondo un’indiscrezione proveniente dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, Flavia Vento avrebbe partecipato ai provini per L’Isola dei Famosi 2023. La showgirl avrebbe deciso di presentarsi con la sorella alla selezione per il reality show, ma non sarebbe andata come sperava.

L’esperta di gossip ha svelato che Flavio Vento, rifiutata ai provini, non l’avrebbe presa affatto bene. L’ex gieffina sarebbe scoppiata a piangere davanti agli autori, convinta di avere più di una chance. E’ possibile che le sue recenti rinunce ai vari reality show possano aver inciso sulla decisione degli autori? In ogni caso, non sembra che la Vento sarà presente nel cast de L’Isola dei Famosi 2023. La showgirl interverrà per smentire o confermare la soffiata di Deianira Marzano?

Flavia Vento vittima di una truffa amorosa: “Sono stata ingenua”

Flavia Vento ha raccontato di essere stata vittima di una truffa amorosa, ai suoi danni. Esattamente come il caso Caltagirone, la showgirl è stata ingannata da un uomo che ha tentato di estorcerle denaro. Il truffatore si è fatto passare addirittura per il noto attore Tom Cruise, innescando una relazione telefonica con il volto televisivo.

Ai microfoni di The Pipol Gossip, Flavia Vento ha dichiarato: “Oggi sono esplosa perché o ricevuto una mail di una persona che si considera il manager di Tom Cruise dove mi chiede esplicitamente 17.000 euro per organizzare un incontro tra me e Tom a Roma”.E ancora: “Volevo continuare a vivere questo sogno lo so, magari sono stata ingenua, ma volevo sperare che vi fosse un fondo di verità e che mi accorgessi che non fosse fake come tutti pensano. Dopo questa mail però non ho più dubbi, non è lui ma è un truffatore!“. Poi conclude con messaggio rivolto alle donne: “Non credete agli uomini che vi chiedono soldi”.

