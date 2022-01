Flavia Vento, gli ex/ Da Francesco Totti a Fabrizio Bentivoglio: “uomini sbagliati”

Flavia Vento e gli ex uomini della sua vita

Tante delusioni per Flavia Vento che in passato avrebbe avuto anche un flirt con Francesco Totti. A raccontarlo è stata proprio la Vento, che intervistata dal settimanale Di Più Tv, ha rivelato: “comunque sia andata ho sempre detto che di quell’episodio non voglio neppure avere il ricordo. Lo dico anche a lei: quello che è stato è stato”. Dal canto suo Totti ha sempre negato questo flirt con la Vento che ha replicato dicendo: ” accetto quello che dice: non voglio replicare. Lui e io sappiamo come sono andate le cose”. Archiviato il presunto flirt con Totti, la Vento è stata legata anche all’attore Fabrizio Bentivoglio. Una storia d’amore molto chiacchierata che si è conclusa non in un modo pacifico.

“È stata una bella storia, bei ricordi. Però era troppo più grande di me. Non amo parlarne. Mi ha fatto soffrire” – ha rivelato Flavia Vento che sulla storia con l’attore ha aggiunto – “a lui non piaceva il termine fidanzato. Comunque devo dire che, nonostante tutto, la nostra è stata tutto sommato una bella storia. Di lui posso dire di avere dei bei ricordi. Il più grande problema tra di noi? Fabrizio era troppo più grande di me. Comunque ora non amo parlarne troppo, anche perché ha fatto soffrire”.

Flavia Vento: “ho trovato soltanto uomini sbagliati”

La vita sentimentale di Flavia Vento non è stata sicuramente rosea. Proprio la conduttrice parlando della sua vita privata ha rivelato: “purtroppo nel corso della mia vita ho trovato soltanto uomini sbagliati. Quindi mi sono dedicata ad altro. Sono diventata casta perché non mi va più di avere tutti questi corteggiatori inutili. Diciamo che sto cercando marito. Mi sono dedicata alla preghiera. Ci sono arrivata da sola e sono molto orgogliosa di questo perché la mia famiglia non è credente”.

Le sorprese però non finiscono qui, visto che Flavia Vento ha confessato di essere oramai casta e pura da diverso tempo. “Sono casta da tre anni, troppi uomini prendono in giro noi donne. Quando hai vent’anni, sei bella e fai la modella, hai tantissimi corteggiatori, poi capisci che di persone serie ce ne sono davvero poche. Non mi accontento più di fare solo s*sso. Voglio fare l’amore” ha concluso.

