Flavia Vento: “Pentita di aver lasciato il GF Vip”/ “Spero di tornare in un’altra…”

Flavia Vento lancia un appello ad Alfonso Signorini in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Mentre la quinta edizione è ancora in corso e, dopo due prolungamenti, si concluderà esattamente il 1° marzo, Flavia Vento ripensa alla sua brevissima esperienza e, con un post su Instagram, ammette di essersi pentita di essersi ritirata. La Vento è stata una delle prime concorrenti del Grande Fratello Vip a varcare la famosa porta rossa, ma poche ore dopo, a causa della nostalgia dai suoi cani, ha deciso di ritirarsi. Nonostante gli altri concorrenti abbiano provato a farle cambiare idea esortandola a restare nella casa almeno qualche giorno prima di ritirarsi, Flavio Vento, preoccupata per i suoi cani, ha preferito abbandonare il reality. Oggi, però, spera di tornare nella casa di Cinecittà in futuro.

FLAVIA VENTO, APPELLO AD ALFONSO SIGNORINI

Dopo la decisione di Flavia Vento di ritirarsi dal Grande Fratello Vip, sul web, sono stati numerosi i rumors secondo cui Flavia Vento sarebbe potuta tornare in casa. In quest’edizione, tuttavia, ciò non è accaduto, ma in futuro, la produzione del reality potrebbe dare una seconda possibilità alla Vento. A rivolgere un appello al Grande Fratello Vip è proprio Flavia che, su Instagram, ha pubblicato una foto della sua brevissima esperienza nella casa più famosa d’Italia scrivendo. “Sono stata solo 24 ore e me ne sono pentita. L’affetto per i miei cani non può essere tutto per me. Esiste anche il mio lavoro spero di tornare in un altra edizione. Baci”. Signorini, per la prossima edizione del reality, prenderà in considerazione nuovamente l’idea Vento?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓕𝓵𝓪𝓿𝓲𝓪 🧜‍♀️ (@flaviavento7)





