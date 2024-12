Flavia Vento e gli amori: dalle relazioni del passato alla castità

Flavia Vento è una celebre showgirl e volto televisivo ma, oltre alla carriera sotto i riflettori del piccolo schermo, ha anche spesso fatto parlare di sé per la sua vita privata. Sono diversi i flirt, veri o presunti tali, che sono stati accostati alla sua figura nel corso degli anni: per esempio, tra gli storici ex fidanzati troviamo l’attore Fabrizio Bentivoglio e il regista Mimmo Calopresti.

Tuttavia, dopo un lunghissimo periodo sotto le luci della cronaca rosa, le informazioni sulla vita privata di Flavia Vento si sono ridotte drasticamente. Conseguenza di una scelta molto importante, che l’ha portata a non intrecciare più alcuna relazione e a vivere un lungo periodo di castità, come raccontato in un’intervista al magazine Gente: “Sono casta da dieci anni. Se guardo indietro i miei ex non ne salvo uno. Meglio da sola“.

Flavia Vento ha un fidanzato? Tutto tace sulla sua attuale vita privata

Al momento, dunque, la vita privata di Flavia Vento resta un vero e proprio mistero: non sappiamo infatti se ci sia un fidanzato al suo fianco o se sia single. Tutto sembra tacere: in televisione, nelle più recenti interviste, non sono stati forniti dettagli a tal riguardo e anche sui social non ci sono indizi che lasciano intendere una relazione in corso, dunque al momento la showgirl dovrebbe essere single.

Solo in una recente intervista a Belve la showgirl si è sbottonata sulla sua sfera sentimentale, non parlando di un attuale fidanzato ma degli ex che hanno fatto parte della sua vita nel corso degli anni: “Io sono stata molto delusa dagli uomini che ho avuto: uno giocava al casinò, l’altro mi tradiva, uno beveva, l’altro aveva problemi con la madre… Ma la castità non è legata al trauma degli uomini”. Infine, ai microfoni di Francesca Fagnani, ha ammesso con un velo di amarezza: “Se tornassi indietro non andrei con nessuno”.

