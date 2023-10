Flavia Vento: “Mi è apparsa la Madonna sul campo da golf”/ “Ha detto che a breve Gesù tornerà”

Flavia Vento, celebre showgirl televisiva ed ex modella, con un post sul social X, in passato noto come Twitter, ha raccontato di aver avuto un’apparizione da parte della Madonna. Le tempistiche, hanno notato alcuni follower, sarebbero stranamente coerenti con le stesse apparizioni che sostiene di avere anche la sedicente veggente di Trevigiano, oggi riunitasi con i suoi fedeli nel campo in cui, da tempo, sostiene di avere visioni con la Santa. Il racconto di Flavia Vento, con tanto di dettagli, forse ovviamente, ha fatto scattare l’ironia sui social, tra chi le chiede se si sente bene e chi, invece, ironizza sul luogo dell’apparizione della Madonna, ovvero il campo da golf del Roma Club.

Flavia Vento: “Ho visto la Madonna sul campo da golf”

Flavia Vento, insomma, sostiene di aver visto la Madonna mentre era intenta a giocare a golf a Roma, la quale le avrebbe anche consegnato un personale messaggio. Su X, infatti, la showgirl ha raccontato che “la Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma”, sottolineando anche che “era vestita di azzurro e portava 12 stelle sul capo”. Non sarebbe tutto, però, perché si sarebbe anche rivolta personalmente a lei, dicendole, nella speranza che diffondesse il suo messaggio al mondo intero, che “l’umanità ha bisogno di preghiere e che a breve Gesù tornerà“.

D’altronde Flavia Vento non sarebbe affatto nuova alle apparizioni misteriose perché prima della Madonna, l’anno scorso aveva raccontato di aver anche visto gli alieni, che grazie ad “una connessione mentale” unica e speciale con lei, le avrebbero addirittura parlato, raccontandole che “stiamo vivendo un periodo di trasformazione globale del nostro mondo”. Immediata, ovviamente, l’ironia da parte di fan e follower sotto il racconto affidato alla piattaforma (ex) Twitter di Flavia Vento sull’apparizione della Madonna. Uno, per esempio, sottolinea che “magari se apparivano le virgole e la punteggiatura era meglio”, mentre un altro ironizza sul fatto che ad apparirle sia stata “la Madonna di Medūgolf”.

Il post di Flavia Vento sull’apparizione della Madonna

La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà pic.twitter.com/l7p5Dnpi7X — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 3, 2023













