Flavia Vento/ “Truffa finto Tom Cruise? Sono una donna di fede, ho perdonato”

Fra gli ospiti di stamane del programma Mattino 5, classica striscia mattiniera condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, vi era anche la showgirl e attrice Flavia Vento. Quest’ultima è finita al centro delle cronache delle ultime ore, dopo aver ammesso via social, precisamente su Instagram, di essersi fatta “truffare” da una persona che lei credeva fosse Tom Cruise, il divo hollywoodiano. Un imbroglio che è durato in totale cinque mesi ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze “gravi”, almeno dal punto di vista economico: “E’ iniziato a maggio – ha raccontato – avevo messo sul profilo vero di Tom Cruise, quello con la spunta blu, un commento sull’uscita del nuovo Top Gun e avevo scritto che non vedevo l’ora di vedere il film. Dopo qualche giorno mi arriva un messaggio su Twitter da un profilo che si firmava Thomas Mapother Cruise, che sarebbe il vero nome dell’attore, ringraziandomi per il mio supporto, che era anche la stessa frase che usava il profilo vero di Tom Cruise. Allora gli ho scritto, in inglese, se fosse veramente lui, e mi risponde yes of course, e mi ha lasciato il suo numero di telefono e abbiamo iniziato a scriverci fino ad una settimana fa praticamente”.

Quindi Flavia Vento ha proseguito: “Questa persona è stata bravissima perchè sapeva tutto di Tom, doveva girava il film, sapeva anche della pausa della produzione causa covid, sapeva quando ripartiva il film, sapeva troppe cose. Se fosse stato un fake l’avrei riconosciuto, non sono così scema. Mi ha iniziato a conquistare con questa canzone che mi ha mandato, dal titolo ‘tu crei l’amore dal nulla’ e io mi sono sciolta. Io gli ho chiesto 20 volte se fosse lui veramente e lui rispondeva it’s me e io alla fine ci ho creduto. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, mi dicevano di farmi videochiamare, lui ha provato ma cadeva sempre la linea quindi ho pensato che per ora mi avrebbe conosciuto in chat e poi dal vivo, è stato molto bravo questo personaggio”.

FLAVIA VENTO: “NON LO DENUNCIO, CON ME E’ STATO CARINO”

Flavia Vento ha svelato di essersi realmente innamorata di questa persona: “Io mi sono innamorata, voi avete solo un minimo dei messaggi, ci sono state tante cose… alla fine ho capito che non era lui tramite l’ultimo messaggio che mi diceva che sarebbe venuto a Roma, e mi ha chiesto dei soldi per vederlo, li ho capito che non era lui. Ma era un clone di Tom Cruise. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole, che ero una dea, mi chiamava dea, che non facevo parte del pianeta terra e poi mi mandava sempre queste canzone d’amore. Avevamo molte cose in comune, come il fatto che ci piace volare, ma non era il Tom vero e speriamo che magari il Tom vero ci senta. Io sono una persona troppo ingenua e sensibile e pensare che una persona si finga così solo per chiedere dei soldi”.

Flavia Vento non se l’è sentita di denunciare il finto Tom Cruise: “Non l’ho denunciato perchè i soldi non glieli ho dati, non me la sento di denunciarlo. Io sono una persona di fede, quindi perdono sempre. E’ stata una persona molto carina, non mi ha fatto del male, però è stata molto educata non mi ha mai fatto avance strane, sempre messaggi carini. Comunque non voglio incontrarlo perchè mi ha preso in giro. Cosa gli direi? Perchè mi ha preso in giro, ma se non mi avesse mandato la richiesta di soldi sarei andata avanti. Una cosa che ho capito è che se non vi chiamano entro una settimana sono truffe”. Poi l’artista si è lasciata andare ad un’affermazione un po’ forte: “Chi paga è una persona che non ha cervello, sono dei def*cienti, vai dallo psichiatra”, frase da cui però sia Federica Panicucci quanto lo studio si sono distaccati.



