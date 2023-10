Flavio Bertuzzi espulso dal Collegio 2023/ Dopo il litigio con la Petolicchio ha insultato il preside

Flavio Bertuzzi è la seconda vittima de Il Collegio 2023, in onda su Rai 2 con la seconda puntata annuale. Durante il taglio dei capelli, poco prima, era già stata espulsa Giorgia Ceccarelli, che con Flavio aveva un ottimo rapporto. Il pomo della discordia è stato uno scherzo che i ragazzi hanno deciso di organizzare prima della lezione con la professoressa Petolicchio, pronta ad insegnare matematica, accolta con metà classe voltata di spalle, come se avesse sbagliato ingresso.

Dopo l’invito ai ragazzi a girarsi, Flavio Bertuzzi si è arrabbiato perché la docente ha sbattuto il registro sul suo banco. Così, invitato a rivestirsi, si è prima lamentato per poi indossare la giacca e chiedere alla docente “ci vede? Mi sono ricomposto.. Sennò faccia la cataratta se non ci vede”. Così la docente lo invita ad andare dal preside, facendolo infuriare ancora di più, ed invitandola ad andare “lei dal preside”. L’alterco è continuato fino al momento in cui Flavio Bertuzzi, spazientito, ha mandato “affan*ulo” la professoressa di matematica, che commentando l’accaduto l’ha definito “una pagliacciata”. Il ragazzo, così, è tornato indietro, dicendo alla Petolicchio che “è lei la pagliaccia” ed invitandola a finire la discussione lì.

Flavio Bertuzzi insulta il preside del Collegio 2023

Per Flavio Bertuzzi, insomma, la situazione è degenerata piuttosto rapidamente, finendo a colloquio con il preside per l’ennesima volta dall’inizio de Il Collegio 2023. Lì, ha detto che “sono stufo della professoressa Petolicchio che entra in classe e mi sbatte il registro sul banco”, ma dimenticando la ragione per cui si è arrabbiato. Così, imbeccato dal preside, ha ammesso l’insulto, facendosi ricordare che “le aveva promesso che se ne avesse fatta l’avrei cacciata“.

Flavio Bertuzzi, dunque, fuori di sé ha prima detto al preside che “caccio lei”. L’ira del preside è stata immediata e, alzatosi in piedi, ha invitato caldamente il ragazzo ad andarsene per sempre da Il Collegio 2023, ricevendo come risposta, nuovamente, un “fanc*lo”. A poco sono serviti i tentativi di redenzione del ragazzo, che in breve si è dovuto rivestire per lasciare la trasmissione, dicendosi, però, “molto dispiaciuto”, soprattutto perché non gli è stata data la possibilità di salutare i colleghi. A quel punto Flavio Bertuzzi è scappato per salutare per l’ultima volta gli ex compagni, lasciandoli senza parole.

