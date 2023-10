Il Collegio 2023, 2a puntata/ Concorrenti e diretta: Marrone escluso dalla telefonata con la famiglia

Il cellulare entra nel Collegio 2023

La seconda puntata de Il Collegio 2023 è proseguita, dopo il taglio dei capelli che ha mietuto la prima “vittima” tra i collegiali, è arrivato il momento della lezione del prof Maggi, che ha invitato i ragazzi a fare un tema sulla rabbia. Toccanti le parole della signorina Costanzo che racconta come scoprire “la malattia di mio padre, una demenza a cui non c’è via di scampo” ha cambiato la sua vita, rendendola “agitata” fino a quando “non sono maturata e ho affrontato la questione capendo che il tempo cura le ferite e non posso stare così tutta la vita”.

Poi, per riportare la felicità e la spensieratezza tra i partecipanti de Il Collegio 2023, il preside è tornato a parlare dei cellulari, mettendolo in palio per la sezione migliore una gara di fitness, vinta dall’indirizzo linguistico. Così scattano le telefonate tra i ragazzi e i loro genitori, per un durata massima di 30 minuti complessivi. Tempo che non è bastato per Marrone che in lacrime ha spiegato come “la mia famiglia mi manca”. (Agg di Lorenzo Drigo)

Il Collegio 2023: Ceccarelli si oppone al taglio dei capelli

È iniziata la seconda diretta de Il Collegio 2023, celebre programma in onda su Rai 2, con il tradizionale discorso del preside. “Per la prima volta nella storia del collegio”, annuncia il preside, “entrerà il cellulare. Ma vediamo quanto durerà lo stato di estasi che ho prodotto, perché la vera novità è un’altra”, chiedendo ai sorveglianti di far “entrare i ragazzi”, rivelando che “frequentano il centro di formazione professionale di acconciatura ed estetica di Lodi”. Arriva, insomma, il temuto momento del taglio di capelli, accolto dai ragazzi con il tradizionale timore, tra suppliche e la speranza di riuscire ad evitare la nuova acconciatura.

Gli animi nella seconda puntata de Il Collegio 2023, però, si scaldano al punto che Bertuzzi che chiede “quanto vi hanno pagato per venire a fare i pagliacci qui”, subito ribattuto da Bertuzzi che li chiama “falliti”. Entrambi sono stati immediatamente spediti dal preside che ritarda la punizione alla fine del taglio. Poco dopo, inoltre, Ceccarelli ha insultato il sorvegliante, finendo a sua volta a colloquio, dove non riesce a mantenere nuovamente la calma, finendo per essere espulsa, dando un esempio ai suoi ex compagni che, immediatamente, tornano calmi e tranquilli. (Agg di Lorenzo Drigo)

Il Collegio 2023 torna con la seconda puntata questa sera, primo ottobre, su Rai 2. Durante il corso di questo appuntamento, arriverà il tanto temuto taglio dei capelli necessario affinché gli alunni abbiano l’aspetto più appropriato alla vita collegiale. Naturalmente non tutti riusciranno ad accettare tale cambiamento, e per qualcuno ci vorrà il severo intervento del Preside.

Continuano inoltre le prove per conseguire la tanto agognata borsa di studio: quest’anno, infatti, i ragazzi con la media più alta e il maggior numero di crediti personali potrà accedere a un corso semestrale in una delle strutture di formazione più prestigiose degli Stati Uniti. Questo non farà che incrementare la competizione tra i vari studenti e tra qualcuno si verranno a creare malcontenti. Inoltre, i collegiali si cimenteranno con l’uso del cellulare ma ovviamente un modello del 2001; come se la caveranno?

Come detto, Il Collegio 2023 presenterà una serie di novità e integrazioni rispetto alle passate stagioni. Prima fra tutte, gli studenti potranno scegliere tra due percorsi differenti: da un lato la specializzazione in arte, dall’altro un indirizzo dedicato alle lingue.

Essendo ambientato nel 2001, l’introduzione della tecnologia sarà parte integrante del Collegio San Francesco a Lodi. Gli studenti avranno a disposizione un telefono con carta prepagata che potranno utilizzare fino a esaurimento del credito. Inoltre, ci sarà la sala dei computer dove si terranno lezioni di informatica oltre alla sala in cui potranno essere visionati cd, dvd e molto altro.

Il Collegio 2023: tutti gli alunni dell’ottava stagione

Per questa edizione, il docu-reality vanterà un numero elevato di studenti tra cui anche figli di noti personaggi televisivi. Come riporta la Gazzetta, ecco la lista di tutti i collegiali:

Marta Battaglia 15, Resuttano (CL);

Alessia Berchicci 14, Montesarchio (BN);

Flavio Bertuzzi 15 Riccione (RN);

Giorgia Ceccarelli 16, Pisa;

Anita Pia Costanzo 14, Succivo (CE);

Cecilia D’Ammassa 15, Aquino (FR);

Helena Del Pozzo 17, Messina;

Enrico Di Clemente 17, Carpi (MO);

Luca Galise 17, Cava de’ Tirreni (SA);

Anna Garau 15, Tonara (NU);

Rocco Ryan Greco 15, Gela (CL);

Guglielmo Grosso 14, Napoli;

Carmelina Iannoni 14, Roma;

Ilary Iolli 15, Cassino (FR);

Mahdi Khouya 17, Vienne – Francia;

Daniele Marrone 16, Cagnano Amiterno (AQ);

Diego Natale 16, Grosseto;

Denise Pagani 15, Costeggiola (VR);

Christopher Parolin 16, Bassano del Grappa;

Giuseppe Puppio 17, Cosenza;

Anna Rita Santeramo 16, Barletta (BAT);

Frida Schiavi 16, Brembate di Sopra (BG);

Mirko Stellato 17, Sant’Angelo in Formis (CE).

