Flavio Briatore con Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum/ Ex fidanzate…

Flavio Briatore di nuovo in un Gran Premio di Formula 1, ma a far notizia sono le sue ex. Cosa c’entrano con la gara di Monaco? Tutte e tre erano a Montecarlo. Dopo le reunion tra attori, si inaugurano quelle di ex. Briatore, infatti, ha riunito le sue ex fidanzate nella città in cui vive. Nel paddock, infatti, non è passato inosservato, ma non per i suoi trascorsi in Formula 1, bensì per essersi presentato con queste tre donne d’eccezione: Heidi Klum, Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Con tutte e tre l’imprenditore ha condiviso importanti relazioni sentimentali.

Da Elisabetta Gregoraci, che in realtà è ex moglie, visto che sono stati sposati dal 2008 al 2017, ha avuto il figlio Nathan Falco. Ma ha avuto un figlio anche dalla top model tedesca, Hélène Boshoven “Leni”, che ha 18 anni. Nonostante i comprensibili dissapori post rotture, ora è tornato il sereno, tanto che le tre ex di Flavio Briatore si sono lasciate fotografare con tanto di sorriso in favore di telecamera.

SELVAGGIA LUCARELLI IRONIZZA SU “REUNION”

Nessun capriccio, dunque, tra Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Anzi, hanno riso e scherzato, si sono abbracciate e hanno chiacchierato amabilmente. Non sarà amicizia, ma è senza dubbio un rapporto civile, evidentemente importante per Flavio Briatore. Quest’ultimo non ha esitato a pubblicare alcune foto del loro incontro. L’imprenditore può dirsi, infatti, orgoglioso di aver mantenuto ottimi rapporti con tutte e tre le ex. Infatti, in tutte le interviste rilasciate in passato in cui gli venivano poste domande sulla sua vita privata e sentimentale, ha sempre speso parole di stima e affetto per loro. La conferma arriva anche dal commento che Naomi Campbell ha lasciato al post in cui compaiono tutti insieme: «Great Day», ha scritto aggiungendo un cuoricino. Invece Selvaggia Lucarelli ha commentato sul suo account con una battuta ironica: «Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore. Se solo Amber Heard e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l’olio».

