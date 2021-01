Flavio Briatore e Natahan Falco, ex marito e figlio Elisabetta Gregoraci/ “Insieme..”

Flavio Briatore e Nathan Falco non hanno di certo bisogno di presentazioni. Loro sono gli uomini, almeno in parte, di Elisabetta Gregoraci. Il primo è stato il marito mentre il secondo è l’amato figlio, quello per il quale ha lasciato il Grande Fratello Vip 2020 lo scorso dicembre dicendo no al prolungamento forzato. Elisabetta Gregoraci oggi sarà ospite a Verissimo con sua sorella e tornerà di nuovo a parlare della sua famiglia di cui, ormai, fa parte anche Flavio Briatore in quanto padre di suo figlio, ma siamo sicuri che sia questo l’unico motivo?

Nei mesi scorsi, proprio mentre la calabrese era nella casa, si è molto parlato del loro matrimonio e della possibilità che i due abbiano addirittura firmato una sorta di accordo che prevede il fatto che la Gregoraci stia lontana dal gossip e da altri uomini (almeno ufficialmente) prima della sua scadenza. I due hanno già più volte smentito l’esistenza di questo contratto che, secondo i bene informati, aveva scadenza proprio dicembre 2020, ma questo non è bastato a placare queste voci.

Flavio Briatore e Natahan Falco, ex marito e figlio Elisabetta Gregoraci: “Di nuovo una famiglia?”

Fatto sta che, come lei stessa ha ammesso durante il suo percorso nella casa, la storia con Flavio Briatore è finita perché lui è troppo preso da tante cose lasciandola spesso al secondo posto ed emblematico fu il momento in cui con la madre appena morte, lui non ha rimandato un importante impegno in uno dei suoi locali. Fu questa la goccia che, almeno secondo la calabrese, fece traboccare il vaso, ma è vero anche che i due non si sono mai allontanati davvero e che, per via del lockdown, hanno passato anche alcuni mesi insieme sotto lo stesso tetto, momento di cui Briatore avrebbe approfittato per chiedere alla moglie di tornare ad essere una famiglia. Al momento non ci sono novità in questo senso ma siamo sicuri che Nathan ne sarebbe felice. I tre hanno passato insieme le vacanze dell’Epifania insieme a Dubai e i fan hanno tenuto d’occhio i social ma senza ottenere molte informazioni riguardo ad un loro possibile ritorno di fiamma.



