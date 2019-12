Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci/ Natale con il figlio Nathan, il web li promuove

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sempre più vicini, ma non così tanto da ritrovarsi. Dopo l’addio a Benedetta Dosi, a quanto pare mollata dall’imprenditore con un semplice sms prima di far perdere le sue tracce e ricomparire, come per magia, a Dubai (e precisamente seduto allo stesso tavolo della sua ex moglie), Briatore è di nuovo single e sono in molti a sperare che al suo fianco possa esserci ancora posto per la madre di suo figlio. Tra i due, infatti, il rapporto è ormai da tempo piuttosto sereno ed entrambi, dopo una serie di flirt che si sono conclusi, possono oggi definirsi single. In passato, Flavio Briatore e la sua ex moglie hanno chiarito di non avere alcuna intenzione di tornare assieme e che il legame che li unisce oggi è la stima reciproca, oltre all’amore per il piccolo Nathan; ma i loro fan continuano ancora a sperare e non passa giorno senza che i tanti fan sui social condividano la loro speranza di vedere la famiglia nuovamente riunita.

FLAVIO BRIATORE ED ELISABETTA GREGORACI INSIEME: FAN IN DELIRIO

Sono numerosi i commenti arrivati all’indirizzo di Flavio Briatore, dopo lo scatto che lo immortala accanto a suo figlio e alla sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci. Qualcuno condivide la gioia di vedere la famiglia riunita: “Che gioia rivedervi tutti insieme”, altri sottolineano la bellezza dell’immagine: “Insieme siete meravigliosi”, molti si complimentano per il gesto nei confronti di Nathan: “Questo è lo spirito giusto per rendere felice un bambino. Esempio di genitori”, altri ancora puntano i riflettori sull’importanza della famiglia: “Buon Natale. Esempio di genitori intelligenti… prima di tutto la famiglia. Il vero valore”. Ma Flavio Briatore ha fatto di più e negli ultimi giorni si è concesso una piacevole vacanza in compagnia del suo amato bambino. Gli scatti, posati nel corso delle ultime vacanze di Natale, li immortalano infatti in aeroporto, in viaggio verso Nairobi, per un piacevole viaggio padre e figlio. Ma a parlare sono soprattutto le didascalie, dove il manager, in uno scatto che lo immortala accanto a suo figlio, scrive: “il mio grande amore”.

AFFARI IN CRISI? IL BILLIONAIRE…

Flavio Briatore ha recentemente ottenuto una certa tranquillità dal punto di vista familiare, ma a quanto pare la stessa cosa non si può dire per il suo business: secondo quanto riporta Il Tempo, i suoi affari navigherebbero in acque tutt’altro che serene e questo a causa delle due attività con le quali è attivo nel nostro paese. Briatore, lo ricordiamo, è a capo della Billionaire, che controlla e gestisce l’omonimo locale in costa Smeralda, e la Billionaire Couture Srl, che gestisce al 50% assieme a un socio, l’imprenditore bergamasco Antonio Percassi. Secondo quanto si apprende dal report, il 2018 si sarebbe chiuso per la Billionaire Srl con un mini-utile (20 mila euro), a fronte di 4.1 milioni di ricavi. Sulla società peserebbero in particolare circa 2 milioni di debiti e 300 mila euro di perdite. Non se la passerebbe meglio l’omonima linea di abbigliamento, che a quanto pare, nel 2018 avrebbe venduto capi per un controvalore di 125 mila euro contro i 500 mila dell’anno precedente.



