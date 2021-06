Flavio Briatore ricoverato a Baku, come sta?/ Il manager pubblica video sui social…

Problemi di salute per Flavio Briatore? Il manager, attraverso alcuni video pubblicati su Instagram, ha fatto sapere di essersi affidato ai medici di a Baku – capitale dell’Azerbaijan – dove si trova per seguire il Gran Premio di Formula Uno in programma questo fine settimane. In particolare, nei brevi filmati condivisi sui social, Briatore fa sapere di essersi affidato allo staff sanitario al servisio dell’organizzazione della gara. Tuttavia, le condizioni dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci dovrebbero essere buone. Nei video pubblicati su Instagram, infatti, si sente la voce di Briatore che sorride e ringrazia il medico. I filmati risalgono a 16 oe fa (nel momento in cui scriviamo ndr) e probabilmente nelle prossime ore Briatore tornerà ad informare i fans con nuovi post sui social.

Flavio Briatore e il rapporto con Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore continua ad essere al centro del gossip contro la sua volontà. Da quando è finito il matrimonio con Elisabetta Gregoraci, il nome del manager continua ad essere accostato a presunti flirt, tutti puntualmente smentiti. In compenso, il rapporto con la Gregoraci è più solido che mai. Dopo il divorzio, il manager e la showgirl sono rimasti in buoni rapporti e trascorrono tanto tempo insieme regalando al figlio Nathan la serenità di cui ha bisogno. I due ex coniugi, infatti, hanno trascorso insieme anche lo scorso Natale dopo l’avventura di lei nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex coppia trascorrerà insieme anche le vacanze estive? Nel frattempo, i fans attendono nuove notizie da Briatore, direttamente da Baku.

