Amici 2021/ Anticipazioni e news: nuova infrazione di Flaza, flirt Albe e Serena

La classe di Amici 2021 continua a regalare emozioni e colpi di scena. In attesa del nuovo appuntamento con il pomeridiano, i cantanti e i ballerini della scuola più famosa d’Italia dividono il web. Il nome più discusso è sicuramente quello di Flaza, giovane cantautrice della squadra di Lorella Cuccarini che continua ad avere la maglia sospesa a causa delle sue infrazioni al regolamento.

Tutti i cantanti erano stati chiamati dalla costumista di Amici. Per presentarsi avevano 45 minuti di tempo. Flaza, però, non avendo capito che ci fosse un orario per presentarsi dalla costumista ha aspettato di essere chiamata. In realtà, tutti i cantanti avrebbero dovuto presentarsi da soli dalla costumista. Una nuova infrazione, quella di Flaza che si aggiunge alle precedenti. Mentre i suoi compagni, infatti, si sono presentati dalla costumista, Flaza è rimasta in casetta dove ha preparato un tiramisù e ha fumato una sigaretta. La permanenza nella scuola è ancora più a rischio?

Anna Pettinelli, dopo aver proposto la sfida a Rea, cantautrice di Rudy Zerbi, ha inviato la busta rossa della sfida anche a Tommaso della squadra di Lorella Cuccarini per alcune lacune che, secondo l’insegnante, ha evidenziato di avere anche durante la gara delle cover giudicata da Ermal Meta.

Oltre alle prove e alle sfide, nella scuola di Amici nascono anche delle simpatie. Dopo quella tra Carola e Luigi che continuano a stuzzicarsi, Serena e Albe si sono avvicinati molto nell’ultimo periodo. “C’è un interesse. Mi ricordo che i primi giorni mi auto convincevo che non fosse bella. Mi dicevo ‘no no no, non mi piace, ma va’. Poi non ho mai avuto ragazze bionde e non mi piacciono le bionde e ricce”, ha ammesso Albe parlando con Nicole.

