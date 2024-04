Flipper contro i pirati, Rete 4/ Trama e cast del film col famoso delfino (oggi 10 aprile 2024)

Flipper contro i pirati, diretto da Leon Benson in onda su Rete 4

Mercoledì 10 aprile 2024, andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,40, il film d’avventura del 1964 dal titolo Flipper contro i pirati. È il seguito de Il mio amico delfino (1963) ed è diretto dal regista Leon Benson, celebre per aver girato Avventure in fondo al mare (1958), West Point (1956) e Scienza e fantasia (1955). Le musiche hanno invece la firma del compositore polacco Henry Vars, che nel corso della sua carriera ha realizzato le colonne sonore per oltre 50 film nel suo Paese d’origine e più di 60 negli Stati Uniti.

Il giovane protagonista è interpretato nuovamente dall’attore statunitense Luke Halpin, uno tra i primi attori bambini del mondo televisivo, diventato famoso proprio grazie al personaggio di Sandy Ricks. Al suo fianco l’attrice britannica Pamela Franklin, giovane coprotagonista in diversi lungometraggi degli anni ’60, tra cui: Il leone (1962), Il terzo segreto (1964) e Tigre in agguato (1964). Nel cast del film Flipper contro i pirati anche l’attore inglese Tom Helmore, che aveva raggiunto la notorietà grazie alla sua interpretazione in La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock (1958).

La trama del film Flipper contro i pirati: la libertà di un delfino vale mille avventure

Flipper contro i pirati riprende le vicende del giovane e coraggioso Sandy Ricks (Luke Halpin) e del suo amico delfino Flipper. Il protagonista ha scoperto una notizia terribile: il suo grande amico animale sta per essere trasferito in un acquario.

Flipper sarà così obbligato a vivere in una sorta di prigione e i due compagni non potranno mai più stare insieme.

Il ragazzo è disposto a tutto pur di proteggere la libertà di Flipper, così decide di fuggire con lui in mare aperto. La coppia di amici giunge su una splendida isola deserta dove si trovano a dover affrontare una ciurma di temibili pirati.

Il gruppo di banditi ha preso in ostaggio una famiglia altolocata nel tentativo di riuscire a ottenere un importante riscatto in cambio della loro salvezza.

Toccherà al coraggioso Sandy e al suo amico Flipper tentare di bloccare il terribile piano dei tre crudeli pirati. Riusciranno a portare a termine questa missione così pericolosa? E Flipper riuscirà a continuare la sua vita libera al fianco del suo caro amico Sandy o finirà imprigionato tra le pareti dell’acquario lontano dai suoi cari?











