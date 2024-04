Flipper, Rete 4/ Trama e cast del remake del 1996 con protagonista Elijah Wood, oggi 19 aprile 2024

Flipper, a dirigere il film Alan Shapiro

Il palinsesto televisivo di Rete 4 prevede, per il pomeriggio di venerdì 19 aprile alle ore 16:40, la messa in onda del film di genere avventura Flipper. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1996 dalla Universal Pictures con la regia affidata ad Alan Shapiro (regista anche de La stella di Natale), mentre il soggetto e la sceneggiatura sono di Ricou Browning e Jack Cowden. Il ruolo di produttore esecutivo è stato curato da James McNamara con il supporto di Jonathan Scheinberg.

Il cast di Flipper, film per ragazzi, è composto da diversi attori molto noti e importanti, tra i quali un giovanissimo Elijah Wood, che tutti ricordiamo nei panni di Frodo nella trilogia de Il Signore degli anelli, nei panni dello zio Porter Ricks, troviamo Paul Hogan, il mitico cacciatore di coccodrilli Mr. Crocodile Dundee, Jessica Wesson, Jonathan Banks, diventato conosciuto ai più per le serie televisive Breaking Bad e il suo spin-off Better Call Saul. Completano il cast Bill Kelley e Chelsea Field.

La trama di Flipper, una noiosa vacanza si rivela una fantastica avventura

Nel film Flipper, un ragazzo di nome Sandy (Elijah Wood), come consuetudine, si ritrova a passare le vacanze estive insieme allo zio Porter (Paul Hogan) in una piccola e tranquilla cittadina chiamata Coral Key. Questa comunità è ubicata in una isoletta dove non ci sono particolari attrazioni e forme di divertimento, tant’è che il giovane ragazzo si trova ben presto ad essere triste e abbattuto dalla noia. Lui avrebbe potuto restare in città e soprattutto assistere al concerto della famosa band di rock Red Hot Chili Peppers. Tra l’altro aveva già acquistato il biglietto e ora si ritrova in una sperduta isola insieme ad uno zio che ritiene molto rozzo e poco acculturato. Tuttavia lo zio si dimostra una persona decisamente gentile e alla mano, che oltretutto ha delle strane abitudini di vita come quella di condividere la quotidianità con un pellicano a cui ha dato il nome di Pete. Dopo il primo traumatico giorno di permanenza sull’isola il ragazzo decide di andare insieme allo zio a pesca prendendo la sua bicicletta. Lo zio deve fare i conti con l’arrivo del suo odiato nemico Dirk (Jonathan Banks) il quale se la spassa su un bellissimo yacht. La situazione diventa insostenibile quando Sandy e suo zio si rendono conto che Dirk addirittura spara e uccide un paio di delfini che avevano osato lanciare esche della sua canna da pesca. Uno di questi delfini è estremamente spaventato e si dirige verso lo zio in cerca di protezione. In effetti lo zio e il ragazzo riescono a mandare via l’uomo e a salvare soprattutto il povero delfino. Successivamente Porter fa conoscere al nipote la sua fidanzata Cathy che oltre ad essere una splendida donna è anche una biologa marina che si occupa di animali e di esche insieme al figlio Marthy, ragazzo molto viziato. Ben presto quel periodo estivo che secondo le aspettative di Sandy sarebbe dovuto esserci di una noia mortale, in realtà diventa una fase molto bella della sua vita nella quale scopre la bellezza della natura e stringe anche un bellissimo rapporto di amicizia con quel delfino, Flipper, che ritroverà in più occasioni e avventure.











