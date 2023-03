Flora Canto, chi è la moglie di Enrico Brignano/ “Ha un bel caratterino e poi…”

Flora Canto e il lato ‘tenerone’ del marito Enrico Brignano: “Al matrimonio ha pianto e poi…”

Flora Canto è la moglie del celebre attore comico Enrico Brignano. I due fanno coppia fissa da un pezzo, si sono conosciuti e fidanzati dieci anni fa per poi sposarsi nel 2022, coronando finalmente il loro sogno d’amore. Flora ed Enrico, prima del matrimonio, erano già diventati genitori di Martina e di Niccolò, formando una splendida famiglia. Flora Canto è fiera del percorso sentimentale costruita al fianco di Enrico in questi anni; un percorso fatto di emozioni uniche, ma anche qualche dolore. Al matrimonio, ad esempio, Brignano non ha trattenuto la commozione ripensando al suo passato e sua moglie ne ha sottolineato il lato più romantico: “Ha pianto per la mamma, ha pianto per Martina (primogenita della coppia), la damigella. Poi gli ho chiesto di ridere, altrimenti era tutto un pianto (ride, ndr)”.

La moglie di Enrico Brignano non nasconde di essere una compagna gelosa, ma nulla può avere la meglio sulla loro storia d’amore, sorretta dalla fiducia e il rispetto reciproco. “Esiste la gelosia attuale, dove sei, quando torni, con chi sei (dice tra il serio e il faceto, ndr). Sai che i grandi attori comici del passato sono stati grandissimi amatori. Hanno quel carisma e quel fare”, ha detto.

Flora Canto e la vita privata con il marito Enrico Brignano: “Ha un bel caratterino…”

Uno degli aspetti più interessanti della loro relazione, li ha confidati proprio Flora Canto in una intervista rilasciata recentemente a Oggi è un Altro giorno, dove ha parlato delle differenze caratteriali tra lei ed Enrico. “Io sono quella più ottimista della coppia. Lui, come tutti i maschi, capita si svegli con il piede sbagliato. Non ha però la depressione dei comici, per fortuna, ha però il suo caratterino”, le parole di Flora Canto.

In realtà, almeno stando a quanto è possibile vedere pubblicamente, i due sembrano avere parecchie cose in comune e non a caso insieme formano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Insomma Flora Canto ed Enrico Brignano sono un vero proprio spasso per chi li ama. Come dargli torto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA