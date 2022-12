Flora Canto chi è, moglie di Enrico Brignano/ Mamma di Martina e Niccolò, “Ci siamo sposati per loro”

Flora Canto chi è: biografia e carriera e vita privata

Flora Canto è un’attrice e conduttrice italiana, nota alle cronache rosa per la sua relazione con Enrico Brignano comico romano. Nata a Roma il 12 Febbraio 1983, si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo iniziando dalla sua relazione con Filippo Bisciglia. Ha partecipato come tronista ad un’edizione di Uomini e Donne del 2006/2007 e poi debutta come attrice l’anno dopo in Vieni avanti cretino.

Successivamente appare in diversi programmi televisivi: , Telethon su Rai 1, Supercinema e Oscar dei porti, Fast and Furios su La7. Nel 2016 torna protagonista su grande schermo in La coppia di campioni e l’anno successivo in Di tutti i colori. Flora Canto entra anche nel cast di Tale e Quale show, e diviene la protagonista di diversi spot pubblicitari per noti brand di moda: Miss Bikini, H&M, ed Eklè. Nella sua vita sentimentale ha avuto diverse storie finite male; la prima con Filippo Bisciglia terminata quando il conduttore di Temptation Island, ha partecipato al Grande Fratello. Successivamente, l’attrice ha avuto una storia con Francesco Pozzessere corteggiatore di Uomini e Donne che ha scelto. La loro relazione termina nel 2009, ad un passo dall’altare. Nel 2013 l’attrice conosce Enrico Brignano in una spiaggia a Sabaudia e tra i due scoppia il colpo di fulmine. Nel 2017 nasce la loro prima figlia Martina, nel 2021 il figlio Niccolò. Un anno dopo la nascita del secondogenito il comico romano e l’attrice si sposano.

Flora Canto e Brignano vivono un amore grande da quando si sono conosciuti nel 2013; dalla loro unione è nata prima la piccola Martina e più tardi, nel 2021, il piccolo Niccolò. Dopo la nascita del primogenito, il comico romano ha chiesto all’attrice di sposarlo durante un suo spettacolo all’Arena di Verona.

La coppia è convolata a nozze nel 2022, soprattutto per tutela dei figli. A raccontare la gioia della paternità è lo stesso Brignano a Quotidiano.net: “In realtà io e Flora eravamo già sposati, all’atto pratico è cambiato poco, più che altro abbiamo pensato al futuro dei nostri figli. Lei era al primo matrimonio, c’ è un video in cui non trattiene l’emozione quando mi vede con Niccolò in braccio e Martina al mio fianco”. E ancora: “Se volessi augurare qualcosa a mio figlio sarebbe trasmettergli l’amore e la sapienza di mio padre, che anche senza parlare sapeva comunicare il bene e il male. La sua presenza era forte quanto lo è la sua assenza, anche se oggi è ancora presente nelle mie scelte”.

