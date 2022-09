Martina e Niccolò, figli di Enrico Brignano e Flora Canto/ “Ci siamo sposati per loro”

Enrico Brignano e Flora Canto sono convolati a nozze in questo 2022 dopo una lunga relazione, arricchita dalla nascita di due figli, Martina e Niccolò. Il matrimonio, però, è stato un plus nelle loro vite, come ha spiegato il comico a Quotidiano.net: “In realtà io e Flora eravamo già sposati, all’atto pratico è cambiato poco, più che altro abbiamo pensato al futuro dei nostri figli. Lei era al primo matrimonio, c’ è un video in cui non trattiene l’emozione quando mi vede con Niccolò in braccio e Martina al mio fianco”.

La famiglia è tutto per il comico, che però ha un grande rimpianto: “Non essere riuscito a mettere su famiglia in tempo prima che mio padre se ne andasse”. Il legame che Enrico aveva con il papà è infatti particolare, tanto che a suo figlio augura proprio di essere come il nonno, seppur non abbia avuto modo di conoscerlo: “Se volessi augurare qualcosa a mio figlio sarebbe trasmettergli l’amore e la sapienza di mio padre, che anche senza parlare sapeva comunicare il bene e il male. La sua presenza era forte quanto lo è la sua assenza, anche se oggi è ancora presente nelle mie scelte”.

La nascita dei figli Martina e Niccolò e il matrimonio Enrico Brignano e Flora Canto

L’attrice Flora Canto ha conosciuto Enrico Brignano dopo una serie di storie finite male, come quella con Filippo Bisciglia, all’epoca all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo un’esperienza da tronista e un’altra relazione non andata bene, i due si sono incontrati e innamorati a suon di risate. Nel 2017 è nato il frutto del loro amore, Martina. Il 20 luglio del 2021, invece, Flora Canto ha partorito con cesareo programmato il secondo figlio, Niccolò. Il 15 settembre 2021, Enrico Brignano ha chiesto a Flora Canto di sposarlo all’Arena di Verona: una decisione arrivata più che altro per il bene dei figli, come ha spiegato il comico.

I due sono genitori molto innamorati dei loro bambini, come dimostrano le foto che condividono quotidianamente sui social. Eppure il momento più bello della giornata arriva quando riescono a ritagliarsi un momento solo per loro: “Alla sera, quando i bimbi sono letto, mi metto sul divano con Flora a guardare un film” ha spiegato Enrico.











